Saiba o que consta da agenda deste sábado

VII Trail de Câmara de Lobos

Às 06 horas realiza-se o VII Trail de Câmara de Lobos, no Centro da Vila do Estreito de Câmara de Lobos.

‘Café Memória’ no Madeira Shopping

Às 09 horas começa o ‘Café Memória’, que irá abordar ‘Estatuto Jurídico do Maior Acompanhado: O novo Regime Jurídico para protecção de adultos vulneráveis’. A iniciativa acontece no Madeira Shopping.

Jornadas Parlamentares do PS

Pelas 09h45 ocorrem as Jornadas Parlamentares do Partido Socialista, no Centro de Congressos do Casino Madeira.

Rigo 23 na UMa

Rigo 23 partilha conhecimentos e experiências através de um workshop de Arte Pública. A iniciativa tem a duração total de 10 horas e irá decorrer no Laboratório 3, no piso 3, do Campus Universitário da Penteada, entre as 10h30 e as 13 horas.

Cerimónia de juramento de bandeira em Câmara de Lobos

Pelas 10h30, Câmara de Lobos recebe a cerimónia de juramento de bandeira de 48 recrutas do RG3. Ireneu Barreto, representante da República para a RAM, irá estar presente na iniciativa.

CMF realiza campanha de vacinação

A CMF leva a cabo uma campanha de vacinação de cães, em Santo António, pelas 09 horas. Já, pelas 11h30, será em São Pedro e, pelas 14h30, no Imaculado Coração de Maria.

Rampa da Camacha

Às 11h50 realiza-se a Rampa da Camacha, que vai para a estrada nos dias 22 e 23 de Novembro com 35 inscritos. 30 anos depois a Camacha volta a ter uma rampa organizada pelo ACCS (Automóvel Clube Concelho Santacruz), competição a contar para o Troféu da AMAK e que encerra a temporada 2019.

4º Encontro GelAvista na CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove o 4º Encontro GelAvista, um programa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, responsável pela monitorização de organismos gelatinosos na costa portuguesa que, em 2018, se estendeu à Madeira, envolvendo a Estação de Biologia Marinha do Funchal. A iniciativa terá como convidado especial Peter Ross (Vancouver Aquarium), conceituado investigador na área da poluição dos ecossistemas marinhos por plásticos. A vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo, fará a sessão de abertura na Sala da Assembleia Municipal.

Aula de Zumba por Daniela Silva

A Associação de Desenvolvimento Comunitário ‘Câmara de Lobos Viva’, com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, leva a cabo uma aula de zumba aberta à comunidade e ao público em geral, pelas 15 horas, no Caminho do Estreitinho, Estreito de Câmara de Lobos (antiga Escola EB1/PE das Romeiras). Esta actividade será dinamizada pela instrutora Daniela Silva.

Jogo Marítimo - Benfica da Liga Feminina

O Campo Adelino Rodrigues recebe, pelas 16 horas, o jogo do Marítimo - Benfica da Liga Feminina de Sub-19.

Câmara de Lobos joga frente ao União

O Câmara de Lobos joga frente ao União do Campeonato de Portugal, no Estádio de Câmara de Lobos. A partida começa às 16 horas.

Jogo de veteranos da Juventude de Gaula e Andorinha

Já, pelas 17 horas, acontece o jogo de veteranos da Juventude de Gaula frente ao Andorinha. A partida realiza-se no Complexo Desportivo de Gaula.

‘Novembro Azul’ em Machico

O Fórum Machico acolhe o concerto solidário no âmbito da iniciativa ‘Novembro Azul’. Miguel Pires irá abrilhantar o evento, que começa, a partir das 21h30.