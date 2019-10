Saiba o que consta da agenda deste sábado

35 voluntários socorristas da CVM em cerimónia de compromisso

Trinta e cinco novos voluntários socorristas da Coluna de Socorro Henry Dunant, incorporados em 2019 na Cruz Vermelha Portuguesa têm este sábado a cerimónia de Compromisso de Fidelidade na Praça do Município, no Funchal

Festival de Órgão da Madeira chega ao Porto Santo

A 10.ª edição do Festival de Órgão da madeira chega este sábado ao Porto Santo. O concerto de órgão, intitulado ‘AVE MARIS STELA’ – ‘Maria Estrela do Mar’, está programado, para as 20h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, e terá como interpretes Maria Bayley e Filipe Taipina.

Antes da iniciativa decorrerá uma missa.

ALM recebe septeto ‘MadBrass’

As obras maiores da composição para instrumentos de sopro e percussão aliam-se ao ambiente acolhedor do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira para proporcionar um concerto a não perder, pelo septeto de metais ‘MadBrass7’ com Percussão. O concerto terá lugar pelas 18 horas e os bilhetes custam entre 5 e 10 euros, estando disponíveis no local do evento, a partir das 14 horas.

Madeira Pride

O Madeira Pride realiza-se hoje na Madeira, juntando a comunidade LGBTI+ madeirense e porto-santense, sob o mote ‘Orgulha-te de quem és!’.

Marcado para as 15 horas, a concentração e parada junta vários nomes nacionais e internacionais, como o artista alemão Leopold, o madeirense Carlos Costa e Tiago Braga que actuarão neste evento inspirado por artistas como Prince, Janelle Monáe e Dua Lipa.

Associação ‘Flores de Maio’ celebra aniversário

A Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM), centrada na freguesia do Porto da Cruz, em Machico, está a celebrar 33 anos de existência.

Para hoje, haverá uma Eucaristia às 18 horas, solenizada pelos grupos desta associação, na igreja paroquial da freguesia. As celebrações encerram com uma sessão oficial, seguida de convívio para professores, alunos e associados.