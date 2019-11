Saiba o que consta da agenda deste fim-de-semana

Sábado, dia 30 de Novembro

- Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

- Noite de fado no Restaurante Abrigo do Poiso, a partir das 20 horas, com vários fadistas.

- New Trend Model Agency promove desfile de moda Outono/Inverno 2019/2020, pelas 20 horas, no Hotel Raga no Lido, com convidados especiais.

- Noite de ‘Dr.Why Madeira’, no Bar Camarão, no Caniço.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Hálito Azul’.

- O Espaço 116 promove um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ‘Há lodo no cais’, de Elia Kazan, com o actor Marlon Brando.

- A banda madeirense Akoustic Junkies sobe ao palco do clube nocturno Dtox, localizado na Rua do Esmeraldo, para um concerto de puro rock com ênfase em muito sucessos dos anos 90.

- A discoteca Trap, na Rua do Favila, celebra o 6.º aniversário com uma festa especial que contará com um extenso alinhamento de DJs: os residentes Filipe Quintal, Ns Project, Paul X, e os convidados Hélder Rosa, Buddha Jr. e Sérgio Soares.

- Cantina El Mexicano propõe uma noite de ‘Rumba Latina + Gaitas’, com os Triova Voices, seguindo-se selecção musical ‘caliente’ pela noite dentro.

- Festa ‘Black Saturday’, na discoteca ‘Vespas com sabor a Jam’, contando com promoções no preçário e música pelos DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. No Marginal actua o DJ Nuno Di Rosso.

- A discoteca Copacabana estará animada com a festa ‘Party All The Time’, com a selecção musical do DJ convidado Oxy (Romano Faria). Já no Garden actua o DJ Hernandez.

Domingo, dia 1 de Dezemebro

- O centro comercial La Vie Funchal acolhe a tradicional chegada do Pai Natal e da sua comitiva bem animada e pronta para divertir miúdos e graúdos, pelas 16 horas.