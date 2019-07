Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Requalificação do centro de saúde do Bom Jesus

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 11h30, as obras de requalificação do Centro de Saúde do Bom Jesus, localizado na Rua das Hortas.

Rita Andrade visita a Casa de Chá Solar do Ribeirinho

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), volta a realizar um périplo de visitas a empresas criadas no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados.

Desta feita, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita esta terça-feira, pelas 11 horas, a Casa de Chá Solar do Ribeirinho, em Machico.

Um espaço tradicional, junto do Museu do Solar do Ribeirinho, que nasce da visão empreendedora de um desempregado que contou com o apoio do IEM para a concretização deste projecto na área da restauração.

UMa distingue mérito académico

Os melhores alunos dos cursos de 1.º e 2.º ciclos da Universidade da Madeira (UMa), nos anos lectivos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, vão ser distinguidos publicamente, numa cerimónia a realizar esta terça-feira, no auditório da reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.

A cerimónia de entrega dos diplomas por mérito terá início às 11 horas e será presidida pela vice-reitora para as áreas da Internacionalização, Investigação, Inovação e Empreendedorismo, Elsa Fernandes. Na ocasião, estarão também presentes o presidente da Associação Académica da UMa, Carlos Abreu, e o presidente da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes.

A anteceder a cerimónia, os 86 estudantes premiados vão ter a oportunidade de assistir, também no Edifício da Reitoria, a um workshop proferido pelo presidente da Startup Madeira, intitulado ‘Desenvolver e Validar Modelos de Negócio’.

Plenário do SPM

A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realiza esta terça-feira um plenário sindical, a ter lugar na Avenida Arriaga (em frente à Secretaria Regional de Educação), pelas 15h30, com o objectivo de discutir as opções a tomar perante as indefinições e injustiças que continuam a afectar os docentes da RAM.

Pelas 16h30 serão prestadas declarações à comunicação social sobre a resolução aprovada pelos docentes presentes no plenário.

Protesto contra o encerramento dos CTT no Caniçal

A CDU organiza esta terça-feira, pelas 11 horas, na freguesia do Caniçal (na entrada principal - às portas da Zona Franca do Caniçal - Centro Internacional de Negócios da Madeira), uma iniciativa de protesto público contra o encerramento dos serviços de CTT, onde intervirá Edgar Silva, coordenador regional e cabeça de lista da CDU nas próximas Eleições Regionais.

PSD visita Escola Agrícola

O Grupo Parlamentar do PSD realiza esta terça-feira, pelas 15 horas, uma visita à Escola Agrícola, em São Vicente.

Entrega do ‘Prémio Ambiental ZFI’

A S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira realiza esta terça-feira, pelas 10h30, uma cerimónia de entrega do ‘Prémio Ambiental ZFI’, a ter lugar nos escritórios da Zona Franca Industrial, no Caniçal.