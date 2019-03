Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Cerimónia de doação de equipamento ao Serviço de Pediatria

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa esta terça-feira, pelas 14h30, na cerimónia de doação do equipamento ‘Vein Viewer Flex’ ao Serviço de Pediatria do SESARAM, que decorrerá na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Virgílio Pereira apresenta ‘Retalhos de Uma Vida’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, marcarão presença, pelas 18 horas, nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, onde o antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e deputado europeu, Virgílio Pereira, irá apresentar publicamente o seu livro, ‘Retalhos de Uma Vida’.

6.º Encontro de Educação em Santa Cruz

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 9h30, na sessão de abertura do 6.º Encontro de Educação, subordinado ao tema: ‘Flexibilidade Curricular: Projectos e Estratégias’, que terá lugar no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

Apoios para reabilitar imóveis degradados

Decorre esta terça-feira, a cerimónia de entrega de apoios ao abrigo do Programa de Reabilitação de Imóveis Degradados, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, estará presente na ocasião. Serão assim apoiadas 27 habitações.

Visita ao Centro de Saúde do Arco da Calheta

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visitam esta terça-feira, pelas 10h00, o Centro de Saúde do Arco da Calheta.

Recorde-se que a intervenção neste centro de saúde está em fase de projecto, estando perspectivadas obras de ampliação e reabilitação orçadas em 500 mil euros.

Formação em ‘Direito do Trabalho’

A Escola Gonçalves Zarco organiza esta terça-feira, pelas 15 horas, uma sessão de esclarecimento e formação dirigida aos alunos dos cursos profissionais, no âmbito do ‘Direito do Trabalho’, dinamizada pela Direção Regional do Trabalho, com Eduardo Alves. A sessão conta também com presença do diretor regional, Savino Correia.

Certificados de Qualidade Eco-Escolas

Decorre esta terça-feira, a cerimónia de entrega de Certificados de Qualidade Eco-Escolas relativos ao ano lectivo transacto, pelas 15 horas, no edifício da Secretaria do Ambiente e dos Recursos Naturais.

O evento conta com a presença da secretária com a tutela dessa pasta, Susana Prada.

‘Direitos Humanos e a situação actual na Europa’ com Ireneu Barreto

O Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto, será orador, numa conferência subordinada ao tema: ‘Direitos Humanos e a situação atual na Europa’, a ter lugar, pelas 11 horas, na Escola Secundária de Francisco Franco.

Inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’

Reunião do corpo de deputados da Comissão Eventual de inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, ter lugar, pelas 14h30, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Audição parlamentar com a presença do director da Unidade de Gestão intermédia dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, João Pedroso de Lima.

Audiência ao Embaixador da República Checa

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Tranquada Gomes, recebe em audiência de apresentação de cumprimentos, o Embaixador da República Checa, Senhor Petr Šelepa, a ter lugar pelas 15 horas, na ALM.