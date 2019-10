Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Comissão Regional do PS reúne no Pestana Casino Park

A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se, pelas 18h30, no Hotel Pestana Casino Park. Estão previstas declarações à comunicação social, pelas 18h30.

José Manuel Rodrigues recebe Paulo Barreto

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 14 horas, o Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Paulo Barreto. Esta audiência destina-se à apresentação de cumprimentos.

Refira-se que o Juiz Paulo Barreto, faz-se acompanhar neste encontro pelo Juiz Presidente e Vice-Presidente dos juízes portugueses.

Reunião da conferência dos representantes dos partidos

Pelas 11 horas, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside a uma reunião da conferência dos representantes dos partidos, que tem por finalidade proceder à apreciação de questões relacionadas com a actividade parlamentar.

Miguel Albuquerque visita escola em Machico

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a escola básica e secundária de Machico, onde se inteirará da forma como está a decorrer a adaptação dos alunos, dos docentes e do próprio estabelecimento escolar aos manuais escolares digitais.

Lembre-se que o Governo Regional decidiu que, a partir do ano lectivo 2019/2020, todos os alunos que se matriculam no 5.º ano de escolaridade, passem a dispor de manuais escolares digitais e de um tablet que permite o acesso aos mesmos.

‘Mitos e crenças em nutrição, desporto e medicina estética’

Considerando que, no mês de Outubro, a Organização Mundial de Saúde assinala o Dia Mundial da Alimentação, e tendo em conta que o Rotary Club Machico Santa-Cruz lançou um ciclo de conversas em Rotary, com temas da actualidade e com personalidades de referência, amanhã, pelas 20 horas, João Miguel Freitas, médico e especialista em Medicina Interna é o convidado a falar sobre ‘Mitos e crenças em nutrição, desporto e medicina estética’.

A iniciativa acontece, pelas 20 horas, no Hotel Four Views Oasis, no Caniço de Baixo.