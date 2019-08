Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Programa do Arraial CDS-PP

Apresentação do programa do Arraial CDS-PP com que o partido assinala para a rentrée política, pelas 11 horas, no Parque de Merendas das Faias, na Calheta.

Iniciativa política - CDU

A CDU realiza esta terça-feira, uma iniciativa política regional na Freguesia de São Martinho, no Papagaio Verde, sobre os direitos ao desenvolvimento humano e social, com as conclusões previstas para as 18h30, no caminho de acesso para as Escadinhas do Papagaio Verde e Escadinhas do Padre Caldeira, onde intervirá o Coordenador Regional e Cabeça de Lista às próximas Eleições Regionais.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Regionais realiza, pelas 14h30, uma visita à Fundação Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, na Avenida do Infante.

Iniciativa política - PAN

O PAN realiza, pelas 15h30, uma iniciativa política junto da Quinta das Vinhas, no Estreito da Calheta.

Programa de Emprego

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente na sessão de boas vindas ao Programa de Emprego, a ter lugar, pelas 12 horas, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira.

Iniciativa política - JPP

O JPP promove uma conferência de impressa, pelas 10 horas, junto ao Relógio de Água, no Caniço.

Semana Europeia do Folclore

Terceiro dia da Semana Europeia do Folclore, a partir das 21 horas, no Jardim Municipal.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma iniciativa política em visita ao Centro de Saúde de Machico, pelas 12 horas.