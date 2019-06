Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

‘Festival da Rota do Atum’

A ilha do Porto Santo volta a ser a capital nacional do atum, de 4 a 9 de Junho, através da II Edição do Festival Rota do Atum, que tem dinamizado a economia local.

O evento contará com a presença de reconhecidos e prestigiados chefs nacionais e internacionais que mostrarão as potencialidades gastronómicas do atum, mostrando as ‘mil e uma maneiras’ de confeccionar este peixe.

Esta II edição vai envolver restaurantes e profissionais de cozinha, instituições, assim como dezenas de agentes económicos locais e regionais. Além de enaltecer as vertentes gastronómica e lúdica, tem também como objectivo alavancar o turismo do Porto Santo, bem como a economia da região.

A entrada no festival é livre, sendo que os menus de almoço terão um preço fixo de 20 euros e os de jantar custarão 25 euros em qualquer um dos 15 restaurantes aderentes.

Iniciativa CDU

A CDU realiza esta terça-feira, pelas 11h30, uma iniciativa política junto à ponte do Baptista, (na Rua de São Martinho abaixo da Escola Profissional Francisco Fernandes), onde irá abordar os ‘Focos de atentado ambiental contra a Praia Formosa’.

Novo órgão da Secção de Tecnologias da ACIF

Sessão de Tomada de Posse da Mesa da Secção de Tecnologias da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM), que terá lugar, pelas 10h30, na sede da referida associação.

Resultados do Funchal no Bloom Consulting Portugal

Esta terça-feira, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, será apresentado os resultados relativos ao Funchal na 6.ª edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o director geral em Portugal da Bloom Consulting, Filipe Roquette, estarão presentes na ocasião.