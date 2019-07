Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Apresentação da 44.ª Volta à Madeira em Bicicleta

Esta terça-feira, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, será apresentada a 44.ª Volta à Madeira em Bicicleta, um evento com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. O autarca, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Inauguração do Caminho agrícola das Ginjas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 18 horas, em São Vicente, o caminho agrícola das Ginjas.

Pedro Ramos reúne-se com a Ordem dos Médicos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, reúne com a nova direcção do Conselho Médico da Ordem dos Médicos da Madeira, pelas 17 horas, nas instalações da Secretaria Regional da Saúde.

Balcão SRAP em Santana

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura esta terça-feira, pelas 17 horas, em Santana, nas instalações do Centro Cívico local, o primeiro balcão de atendimento local da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas (SRAP).

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta terça-feira, pelas 10h30, a Empresa Logislink - Terminal Logística, no Caminho da Cancela, em São Gonçalo.

Recorde-se que estas visitas têm como objectivo conhecer “in loco” os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Apresentação do Orçamento Participativo em Santa Cruz

Pelas 19 horas, o vice-presidente prossegue com as sessões de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, a ter lugar na Escola Secundária de Santa Cruz.

Rita Andrade visita empresa criada no âmbito do PEED

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita esta terça-feira, pelas 11 horas, a empresa ‘Engomadoria Avó Maria’ criada no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Os serviços de engomadoria são a principal aposta desta empresa, definindo a estratégia ‘low cost’ para uma inserção rápida no mercado. Este serviço é complementado ainda com uma lavandaria ‘self-service’, disponível 24 horas por dia e serviço de secagem de roupa.

Pedro Ramos na 3.ª edição do Hospital dos Pequeninos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura do Hospital dos Pequeninos, 3.ª edição, esta terça-feira, pelas 10 horas, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

O Hospital dos Pequeninos, desenvolvido pela EMSA (European Medical Students Association), consiste num projecto infantil para ajudar as crianças em idade escolar a perder o medo da visita ao médico e do contacto com outros profissionais de saúde. Trata-se de um hospital modelo em que as crianças poderão levar os seus brinquedos ‘doentes’ para serem tratados por futuros profissionais de saúde, das mais diversas áreas, num cenário ‘descontraído e divertido’ que simula um hospital.