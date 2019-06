Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Comissão de Inquérito ao AFAVIAS

A Comissão Eventual de Inquérito ‘Às Relações Financeiras entre o Governo Regional da Madeira e a Empresa AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A.’, reúne-se, pelas 17 horas, na sala de Comissões, com a seguinte ordem de trabalhos: Apreciação e votação do Relatório Final da Comissão.

Formação: ‘Bem Estar de Animais de Companhia’

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará, pelas 9h30, na abertura da formação ‘Bem Estar de Animais de Companhia’, a ter lugar na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Entrega de prémios do Concurso de Vitrinismo

Esta terça-feira, realiza-se, pelas 12 horas, a entrega de prémios da 7.ª edição do Concurso de Vitrinismo para o Comércio do Funchal, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal e da ACIF. O presidente desse município, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Rafael Macedo reúne-se com CNE

O cabeça de lista do PURP-MADEIRA, Rafael Macedo, reúne esta terça-feira com a Comissão Nacional de Eleições (CNE). A reunião terá lugar, pelas 18.30 no Palácio de São Lourenço. Às 19h30 serão prestadas declarações à comunicação social.

Santander assina protocolo com ACIF e APM

O banco Santander assina esta terça-feira, na Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas), dois protocolos com duas associações da Região: a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara do Comércio e Indústria da Madeira (ACIF) e a Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira (APM).

Estes protocolos, que irão trazer condições preferenciais aos associados destas entidades, serão assinados por Vítor Calado e George Lima, da parte do Santander; por Jorge da Veiga França e António Jardim Fernandes, em representação da ACIF; e por Paula Cabaço e António Jardim Fernandes, da APM.

O ato terá lugar logo após o encerramento do Programa Advance de Gestão, no qual participaram cerca de 35 empresas da região.

‘Maquina do Tempo’

Apresentação da ‘Máquina do Tempo’, a nova ‘Maleta Pedagógica’, concebida e executada pelo Serviço Educativo do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), visa sensibilizar os alunos do 2.º e 3.º Ciclos da Região para a importância, tradição e história do Turismo. Iniciativa que surge integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo., terá lugar, pelas 10 horas, no auditório do ABM. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente na ocasião.

Nova plataforma informática do SESARAM

Esta terça-feira, pelas 11 horas, será assinado um protocolo entre o Serviço de Saúde da RAM e a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, com o objectivo de estabelecer as condições de cooperação para o desenvolvimento de uma plataforma informática, ‘Pela Tua Saúde’, que visa aumentar a literacia em saúde.

A cerimónia de assinatura do protocolo, a ter lugar na sala de conferências do Hospital Central do Funchal, contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Novo livro sobre o Arco da Calheta

A Praça do Loreto, no Arco da Calheta, acolhe a cerimónia de apresentação do livro ‘A presença das charolas nas festas do Espírito Santo no Arco da Calheta’, pelas 18 horas. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente na ocasião.