Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Aniversário do Comando Territorial da Madeira

Esta terça-feira realiza-se a cerimónia comemorativa do 10.º aniversário do Comando Territorial da Madeira, pelas 15h30, na Praça do Povo, no Funchal. Momento contará com a presença do Juiz Conselheiro Ireneu Barreto e do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

II Jornada ‘Comunicação em Saúde’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura da II Jornada ‘Comunicação em Saúde’, pelas 9 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma iniciativa do Serviço Social do Serviço de Saúde da RAM.

Ireneu Barreto recebe Comandante Operacional da GNR

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10 horas, no Palácio de São Lourenço, o Comandante Operacional da GNR, Tenente-general Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.

Dia do Concelho de Santa Cruz

A Praça Dr. João Abel de Freitas, em Santa Cruz, acolhe, pelas 18 horas, a sessão solene do Dia do Concelho.

‘Portugal e o Segredo de Colombo’

Apresentação do livro ‘Portugal e o Segredo de Colombo’ do açoriano Manuel da Silva Rosa, pelas 18h30, Museu a cidade do Açúcar.