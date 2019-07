Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Alerta sobre cuidados a ter na serra durante o rali

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, e o presidente da Comissão Organizadora do Rally Vinho Madeira 2019, Paulo Fontes, realizam esta terça-feira, às 17 horas, no Madeira Tecnopolo, piso -1, uma conferência de imprensa para sensibilizar e alertar paras as boas práticas ambientais e de segurança durante esta edição do Rally Vinho Madeira.

Entrega de Certificados – Projecto de ‘Voluntariado de Proximidade’

No âmbito do projecto ‘Voluntariado de Proximidade’ dinamizado pela Casa do Voluntário, que se realiza esta terça-feira, pelas 15 horas, na Junta de Freguesia de Santo António, a entrega de certificados a 11 voluntários que concluíram acções de formação em voluntariado de proximidade. Na cerimónia, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Assinatura de protocolo entre a CMF e a Associação de Natação da Madeira

Realiza-se esta terça-feira, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, uma conferência de imprensa para a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Associação de Natação da Madeira, com vista ao apoio à realização dos Campeonatos Nacionais de Natação de Juvenis e Absolutos, no Funchal. O vereador do desporto na CMF, João Pedro Vieira, e o presidente da ANM, Avelino Silva, estarão presentes na ocasião.

Apresentação do livro: ‘Ondas de Glória’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente terça-feira, pelas 17 horas, no Forte de São Tiago, na sessão de apresentação e lançamento do livro ‘Ondas de Glória’ dedicado à história da natação madeirense.

Ciclo de Conversas em Rotary

O Rotary Club Machico Santa Cruz levará a efeito durante este ano rotário um ciclo de conversas denominadas ‘Conversas em Rotary’.

A primeira Conversa em Rotary terá lugar, esta terça-feira, pelas 20 horas, no Hotel Four Views Oasis - Caniço de Baixo, e terá como tema ‘O Sonho dos Grandes Azuis’, tendo como oradora Ana Luísa Caires, presidente da Associação Grandes Azuis, associação que desenvolve um importante trabalho junto das pessoas com autismo e que têm diversos projectos para reforçar o apoio a pessoas com autismo na Região. A conversa será moderada e comentada por Cesário Camacho, jornalista da RTP-Madeira, que se junta a esta iniciativa de divulgação e de nascimento de uma parceria entre Rotary e os Grandes Azuis.

Campanha Municipal contra o Abandono Animal

Inicia esta terça-feira, pelas 18 horas, na Praça da ASSICOM (rotunda do Enforcado), a primeira campanha municipal contra o abandono animal, subordinada ao tema ‘Seja diferente, diga NÃO ao abandono’ e que irá durar cerca de um mês. Terá lugar uma caminhada para cães entre a Praça da ASSICOM e o Jardim da Ajuda, em São Martinho. A vice-Presidente da CMF, Idalina Perestrelo, estará presente na ocasião.