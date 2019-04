Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Bastonário reúne-se com Serviço de Medicina Nuclear do SESARAM

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acompanhado pelo presidente do Conselho Regional do Sul, Alexandre Valentim Lourenço, e por dirigentes do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, reúne-se esta terça-feira, com os médicos do Serviço de Medicina Nuclear do SESARAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No final da reunião, pelas 11h45, o bastonário prestará declarações aos jornalistas, na entrada principal do hospital.

lnquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear’

Reunião com o grupo de deputados da Comissão Eventual de lnquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, a ter lugar no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Pelas 9 horas, audição parlamentar com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães;

Pelas 14h30, audição parlamentar com a presença do secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Apresentação da Estratégia Regional de Promoção da Saúde Mental

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 11 horas, no Colégio dos Jesuítas, à cerimónia de apresentação da Estratégia Regional de Promoção da Saúde Mental.

A cerimónia surge integrada nas comemorações oficiais do Dia Mundial da Saúde (assinalado a 7 de abril) e, durante a mesma sessão, serão dados a conhecer alguns projectos importantes, integrados nesta estratégia, como é o caso do Observatório de Saúde Mental e dos projectos ‘Mais Contigo’ e ‘Juntos no Cuidar’.

Cumprimento à delegação de Defesa Nacional

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 15h45, no Palácio de São Lourenço, uma delegação composta pela direcção do Instituto de Defesa Nacional e de alunos do Curso de Auditores de Defesa Nacional (2018/2019), para apresentação de cumprimentos.

Pelas 16h profere uma conferência subordinada ao tema: ‘O Representante da República: entre a unidade do Estado e a autonomia das Regiões Autónomas’.

Entrega de certificados em ‘Gestão do Voluntariado’

Entrega de certificados aos formados que concluíram a primeira acção de formação em ‘Gestão do Voluntariado’ levada a cabo na Região.

A cerimónia realiza-se esta terça-feira, pelas 18 horas, auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS).

Esta acção de formação, organizada pela Casa do Voluntário e pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), com o apoio da SRIAS, teve como principal objectivo dotar o grupo de formados, composto por coordenadores, técnicos e dirigentes, de conhecimentos ao nível da gestão de voluntários e programas de voluntariado, nas instituições a que pertencem.

Foram abordadas temáticas variadas, relacionadas com o recrutamento, acolhimento, integração e avaliação dos voluntários, bem como a motivação e relações interpessoais na prática do voluntariado.

A cerimónia conta ainda com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.