Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Apresentação do Ecocartão Funchal e protocolos com as escolas

Esta terça-feira, realiza-se, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a assinatura de protocolos entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e diversas escolas do concelho, com vista à implementação do novo ecocartão da CMF, que vai privilegiar as boas práticas ambientais dos estabelecimentos de ensino em aspectos como a gestão dos resíduos sólidos urbanos, a separação de lixo e a poupança de água potável, entre outros. O Presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Workshop Internacional de Materiais Avançados para Aplicações na Saúde

A segunda edição do Workshop Internacional de Materiais Avançados para Aplicações na Saúde (IWAMHA), organizado conjuntamente pela Universidade de Aveiro, a Universidade da Islândia e a Universidade da Madeira/Centro de Química da Madeira (CQM), realiza-se, esta terça-feira, no Vidamar Resort Hotel, no Funchal. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura, pelas 9 horas.

Aquatlo - Funchal 2019

Apresentação Publica dos eventos desportivos: Taça do Mundo de Paratriatlo, Taça da Europa de Triatlo e Campeonato Nacional de Aquatlo - Funchal 2019, pelas 15 horas, no Museu da Empresa de Electricidade da Madeira.

‘Dia da Escola’ Francisco Franco

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, preside à sessão comemorativa do ‘Dia da Escola’ Francisco Franco, pelas 10 horas, no pavilhão gimnodesportivo da escola.