Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Semana Cultural da Ilha

A Semana Cultural da Ilha, promovida pela Casa do Povo daquela freguesia nortenha, organiza, às 14 horas, um ‘Encontro de População Sénior’, com a presença da secretária regional da Inclusão Social e Cidadania.

Augusta Aguiar terá a oportunidade de conviver de perto com os utentes dos Centros de Convívio e de Dia do Concelho de Santana, e de assistir à conferência alusiva ao ‘Papel do Cuidador Informal’, proferida pela enfermeira Dulce Sousa. As festividades terminam com a actuação do grupo Aquarela Teatro de Fantoches.

Deputados do PSD visitam Alberto Oculista

O Grupo Parlamentar do PSD/M visita, pelas 14h30, a Loja Alberto Oculista, na Rua Fernão de Ornelas, n.º 65, onde serão prestadas declarações à comunicação social

Agenda de José Manuel Rodrigues

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência para apresentação de cumprimentos, o Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos, às 15 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Logo depois, às 15h30, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe a conferência de imprensa de apresentação da ‘Volta à Cidade do Funchal 2019’ (que se realiza a 28 de dezembro) da Associação de Atletismo da Madeira. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, representa o parlamento madeirense enquanto patrocinador principal.

CDU vai ao Curral das Freiras

A CDU estará esta terça-feira na Freguesia do Curral das Freiras, para uma iniciativa política sobre políticas públicas as erradas do Governo Regional da Madeira.

Os comunistas estarão junto ao edifício da escola no Sítio da Capela, junto à ponte das Balseiras, às 16 horas, onde intervirá o Coordenador Regional, Edgar Silva.

Albuquerque visita empresa Vidrametro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 16h30, a empresa Vidrametro, localizada na Rua da Paz, no Palheiro Ferreiro, (na freguesia do Caniço). A empresa em questão candidatou-se e obteve apoios do FEDER e do Governo Regional para o seu funcionamento.

Jorge Carvalho entrega certificados

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 18h30, na cerimónia de entrega de certificados e diplomas a 173 jovens e adultos que concluíram com sucesso acções de formação na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. A iniciativa terá lugar no auditório deste estabelecimento de ensino.

Conferência do Grupo Parlamentar do CDS

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda assuntos de interesse para populações da Madeira e Porto Santo, na Baía de Câmara de Lobos. As declarações do líder parlamentar estão marcadas para as 11 horas.