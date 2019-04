Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Ciclo de palestras: ‘Uma Luz contra a Fome’

A Câmara Municipal do Funchal apoia o ciclo de palestras: ‘Uma Luz contra a Fome’, organizado pela Associação Monte de Amigos, esta terça-feira, ao longo de todo o dia, no auditório da Escola da APEL.

O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, irá discursar na sessão de abertura, pelas 10 horas, ao passo que a vereadora Madalena Nunes intervirá, pelas 12h20, no terceiro painel do dia, subordinado ao tema do ‘Desenvolvimento Social’.

A Câmara Municipal do Funchal incentiva à participação de toda a população neste ciclo de palestras que visa debater o impacto a nível nutricional, mental e social da fome, uma realidade preocupante e actual da nossa sociedade. As entradas são livres.

4.º colóquio ‘Educar para a saúde e bem-estar na Escola’

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco como forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde dinamiza o 4.º colóquio ‘Educar para a saúde e bem-estar na Escola’.

A sessão de abertura realiza-se esta terça-feira, pelas 9 horas, e conta com a presença do director regional de Educação, Marco gomes, e o Herberto de Jesus, presidente do ISAUSAÚDE.

A primeira conferência intitulada ‘Evolução da doença mental na Madeira’ será dinamizada pelo psiquiatra, Saturnino Silva.

O 4.º colóquio ‘Educar para a saúde e bem-estar na Escola’ decorre até a próxima quarta-feira.

Visita à Fundação Aldeia da Paz

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, visitam esta terça-feira, pelas 10 horas, a Fundação Aldeia da Paz, em Machico.

Encerramento do ciclo de Palestras: ‘Uma Luz Contra a Fome’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente no encerramento do ciclo de palestras: ‘Uma Luz Contra a Fome’ organizado pela Associação Monte de Amigos, pelas 16h45, no auditório da Escola da APEL.

Este evento tem por objectivo debater o papel das instituições que desenvolvem o seu trabalho junto da população mais carenciada, permitindo que as mesmas partilhem experiências e métodos de trabalho.

Apresentação do Grande Prémio Cidade do Funchal em Motonáutica

Esta terça-feira, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, será apresentada a ‘1.ª edição do Grande Prémio Cidade do Funchal em Motonáutica’, uma organização da Federação Portuguesa de Motonáutica e da Câmara Municipal do Funchal.

Na ocasião, será igualmente assinado um protocolo entre as duas instituições, representadas pelos seus respectivos presidentes, Paulo Ferreira e Paulo Cafôfo.

A Região receberá, assim, no próximo Verão uma prova integrada no Campeonato Nacional de Aquabike.

Inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear’

Reunião com o grupo de deputados da Comissão Eventual de lnquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, a ter lugar, pelas 14H15, no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Audição parlamentar com a presença do director do Serviço de Nefrologia do SESARAM - Serviço de Saúde da RAM, Gil Silva.

Promover o destino ‘Porto Santo’

O Município do Porto Santo organiza uma acção de formação dirigida aos agentes de turismo local, onde abordará temas como a biodiversidade e geodiversidade, história, património imóvel, cultura e tradições.

Esta acção de formação, que inicia esta terça-feira e decorrerá até a próxima sexta-feira, 5 de Abril, é dirigida a guias turísticos e outros agentes de turismo do Porto Santo, tem como objectivo principal a promoção do conhecimento dos valores identitários porto-santenses, sejam naturais, históricos, arquitectónicos ou culturais, de valor indiscutível na afirmação do destino ‘Porto Santo’.

A sessão de abertura da formação acontece, pelas 9 horas, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.