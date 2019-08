Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Beneficiação de caminhos florestais

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitará esta terça-feira, às 12h00, a beneficiação de caminhos florestais no Galeão, São Roque – Funchal.

Apresentação do projecto ‘Reabilitação Cognitiva’

Decorre amanhã, 6 de agosto de 2019, pelas 12h30, a apresentação do projecto “Reabilitação Cognitiva”, um dos projectos finalistas do 8º Prémio Saúde Sustentável, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Sanofi orientada para a divulgação e incentivo de boas práticas da sustentabilidade da saúde em Portugal.

A apresentação terá lugar na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Apresentação edição 2019 do Funchal Folk

Esta terça-feira, será apresenta, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, o Funchal Folk – Arraial do Mundo, o Festival Internacional de Folclore promovido pelo Grupo de Folclore MonteVerde e que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, e que engloba, igualmente, a realização da Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio, que já vai na sua 8ª edição.

Visita à obra de construção de 15 pavilhões no Parque Empresarial de Câmara de Lobos

O Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, visita amanhã, dia 06 de agosto, as obras de construção de 15 novos pavilhões no Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

A visita à obra da responsabilidade do Governo Regional, através da Madeira Parques Empresariais, tem lugar pelas 11h00, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, Garachico, Saída 4 na Via Rápida (Ribeira de Alforra/ Fonte Garcia).

Iniciativa política - PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/M realiza, pelas 10h30, uma visita à Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), no Centro Comercial S. Pedro, Rua das Pretas.

Iniciativa política - BE

O Bloco de Esquerda desloca-se, pelas 15h30, até junto do Atalaia Living, numa iniciativa política.