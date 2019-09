Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

30.ª Volta à Madeira Classic Rally

Conferência de imprensa para apresentação da 30.ª Volta à Madeira Classic Rally, pelas 11h30, no Espaço Infoart da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Comício do PSD na Ribeira Brava

O PSD/Madeira realiza, nesta terça-feira, a partir das 19h30, na Marginal da Ribeira Brava, em frente ao Hotel Bravamar, um comício que conta com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque. Antes e depois das intervenções políticas, agendadas pelas 20 horas, a animação musical estará garantida a cargo do Conjunto Musical ‘Galáxia’ e de Rúben Aguiar.

Iniciativa política - CDU

A CDU realiza na terça feira, uma iniciativa na Vila da Ribeira Brava sobre os direitos dos produtores agrícolas da Região, estando prevista a apresentação das conclusões às 12 horas na Estrada Comandante Camacho de Freitas, na Ribeira Brava, onde intervirá o coordenador regional e cabeça-de-lista às próximas Eleições Regionais, Edgar Silva.

Iniciativa política - BE

O Bloco de Esquerda (BE) promove esta terça-feira, pelas 10 horas, em frente ao Palácio de São Lourenço, na Avenida do Mar, uma iniciativa política

Iniciativa política - JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza, esta terça-feira, pelas 18h30, junto à Fonte de São Roque, em Machico, uma conferência de imprensa para debater diversos temas da actualidade.

Iniciativa política - CDS

No âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 22 de setembro, o CDS-PP Madeira leva a efeito esta terça-feira, uma acção junto das populações do Caniço, concelho de Santa Cruz, com desfecho previsto para o sítio das Eiras.

Haverá declarações à comunicação social às 11h30 junto ao restaurante Casa de Pasto das Eiras.