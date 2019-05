Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Abertura da Festa do Desporto Escolar

A Festa do Desporto Escolar, decorrerá entre os próximos dias 28 e 31 de maio, em diversos espaços desportivos do Funchal e de Câmara de Lobos, subordinado ao tema ‘600 anos da descoberta da Madeira’, num culminar do trabalho desenvolvido durante o ano lectivo e que envolverá cerca de 7.500 participantes de 156 instituições.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, esta terça-feira, no Estádio do Barreiros, pelas 20h30, à cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar.

Visita à empresa ‘Medida Secreta’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta terça-feira, pelas 16h30, a empresa ‘Medida Secreta – Carpintaria’, instalada no Parque Empresarial da Camacha.

O objectivo desta iniciativa é o de conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Escola Horácio Bento de Gouveia celebra 40 anos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, esta terça-feira, pelas 9h30, na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo Horácio Bento de Gouveia, na Cruz de Carvalho, onde participará nas comemorações do 40.º aniversário daquele estabelecimento de ensino.

1.º Encontro de Psicologia da Infância

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura do 1.º Encontro de Psicologia da Infância, pelas 9h30, no auditório da Escola Básica e Secundária de Machico. Trata-se de uma iniciativa da Unidade de Psicologia do Serviço de Saúde da Madeira integrada no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Brincar.

Concurso escolar ‘Lendas de Machico’

A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, realiza, esta terça-feira, pelas 11 horas, a entrega de prémios e abertura da exposição do concurso escolar ‘Lendas de Machico’, no Solar do Ribeirinho.

CDS: ‘Ouvir a Madeira’

O CDS-PP Madeira retoma esta terça-feira, o ciclo de conferências ‘Ouvir a Madeira, Um problema, uma solução’, subordinada ao tema ‘Inovação - sociedade do conhecimento, ciência e investigação’.

Este ciclo de reflexões da responsabilidade do conselho económico e social do CDS, órgão presidido por José Manuel Rodrigues, tem como objectivo a recolha de contributos de personalidades independentes relacionas com a área em debate para a elaboração do programa de governo que o CDS irá apresentar aos madeirenses, no âmbito das eleições regionais de 22 de setembro.

A conferência decorre no Hotel Orquídea, no Funchal, estando previstas declarações à comunicação social pelas 20h15.

Dia Internacional da Saúde Feminina

Por forma a assinalar o Dia Internacional da Saúde Feminina, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género, dinamiza a palestra: ‘A Saúde no Feminino’, esta terça-feira, pelas 14h30.

A sessão de abertura terá lugar no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas e contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

‘Rumo ao Futuro Profissional 2019’ no Museu Casa da Luz

Após percorrer diversos concelhos da região, o evento ‘Rumo ao Futuro Profissional 2019’, organizado pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, chega esta terça-feira ao fim.

A abertura oficial está agendada para as 10h30, no Museu Casa da Luz, Funchal, e contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

No total, estarão presentes 33 entidades regionais de ensino, formação profissional e empresas de recrutamento de recursos humanos, que fomentam o empreendedorismo.

Feira do Livro do Funchal

A 45.ª edição da Feira do Livro do Funchal decorre até 2 de Junho, na placa central da Avenida Arrigada. A poesia será ‘rainha’ na edição 2019, que contará com 25 livreiros e 62 autores, sobressaindo as presenças de Alice Vieira, Itamar Vieira Júnior, Afonso Cruz, Valério Romão e Irene Pimentel.