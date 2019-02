Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Agenda ALM

Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), pelas 9 horas.

APRAM reúne com clubes náuticos

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira acolhe, pelas 10 horas, na sua sede (Gare Marítima do Funchal), uma reunião com os clubes náuticos da Região.

Início do programa de Rastreio da Retinopatia Diabética

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita, pelas 12 horas, o Centro de Saúde dos Canhas. A ocasião marca o início do programa de Rastreio da Retinopatia Diabética, na Ponta de Sol.

Iniciativa política CDU

A CDU desenvolve, esta terça-feira, uma iniciativa política no Bairro da Cancela, onde serão apresentadas as conclusões as 15 horas.