Saiba o que consta da agenda desta terça-feira, 18 de Fevereiro

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, a partir das 9 horas, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, por ocasião do debate mensal subordinado ao tema ‘Protecção Civil Regional e a Segurança da População’.

- A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Equipa dos Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direcção Regional da Educação, em colaboração com o Consórcio Centro Internet Segura, do qual fazem parte a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a Direção-Geral da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., a Fundação Altice, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Microsoft Portugal, promovem, entre as 9h e as 13 hors, o III Encontro Regional SeguraNet, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos (EB23) Dr. Eduardo Brazão de Castro.

- O Regimento de Guarnição Nº.3 realiza um Exercício de Fogos Reais, denominado Pedra Viva 2020, na Freguesia da Ponta do Pargo, nas imediações do Farol da Ponta do Pargo, entre as 10h e as 18 horas. O referido Exercício enquadra-se no Programa de Instrução e Treino da Componente Operacional da Zona Militar da Madeira e envolve o emprego do sistema Metralhadora Bitubo AA 20mm M/81 de Artilharia Antiaérea, da Metralhadora Browning M2 HB 12,7mm e outro armamento de menor calibre.

- A Câmara Municipal do Funchal inaugura, às 15 horas, no Túnel do Campo da Barca, a intervenção de arte urbana da autoria do artista Marco Fagundes, que foi promovida pelo Município do Funchal.

- A escola EBS/PE da Calheta – Polo do Paul do Mar, recebe, às 11 horas, a cerimónia de entrega das bandeiras verdes, atribuídas aos 11 edifícios escolares deste Município.

O Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, e o Director Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, Ara Oliveira, têm presença confirmada no local.

- Às 12 horas, os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, reúnem-se no Parlamento regional para uma reunião com uma extensa ordem de trabalhos.

- A Cãmara Municipal de Machico inicia a exumação dos nichos e ossários em uso no cemitério do Porto da Cruz, numa operação que deverá demorar cerca de 30 dias.

- A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro será palco da Formação Presencial de Professores do programa educativo e tecnológico Apps for Good, da Madeira e dos Açores. Durante um dia, os professores terão oportunidade de assistir ao ciclo de desenvolvimento de um produto: desde a criação da ideia, à escolha do modelo de negócio e marketing, assumindo os papéis de “Problem Solvers” e “Digital Makers” no processo de conceção de uma App.

- O Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas vai reunir com a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, para abordar vários problemas relacionados com o sector do táxi na Região Autónoma da Madeira, entre eles, as escalas de serviço. Esta reunião terá lugar na Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, estando previstas as conclusões para as 16h15.