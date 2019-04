Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Fórum Económico do Funchal 2019

A Câmara Municipal do Funchal e o Jornal Económico organizam, esta sexta-feira, o Fórum Económico do Funchal 2019, que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O Fórum Económico do Funchal nasce com o objectivo de ser um espaço de debate privilegiado sobre os grandes temas da economia e do desenvolvimento, colocando a cidade do Funchal no centro dos principais debates nacionais em curso. Em discussão, nesta primeira edição, estará o papel da reabilitação urbana como pilar de uma estratégia de desenvolvimento e crescimento económico, numa altura em que a Região tem como desafio a diversificação da economia e a qualificação do seu tecido produtivo.

O tema ‘Reabilitar para Crescer’ servirá de mote para o primeiro painel de debate, com a presença de vários especialistas nacionais. O segundo painel terá como tema ‘O Estado da Região’, tendo como oradores vários líderes empresariais. A entrada é livre.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, fará o discurso de encerramento do evento, pelas 12h50.

Inauguração da ‘TIENE21’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 17 horas, no centro comercial do Caniço, um novo estabelecimento comercial, a ‘TIEN21/ElectroMendes’, implantada nas lojas 7/8 do piso 0 daquele centro.

‘Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa’

Apresentação da colecção ‘Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa’, um projecto que recebeu o prémio Mariano Gago de divulgação científica, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, e que conta com diversos contributos regionais.

A apresentação acontecerá, pelas 18 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, e estará a cargo de Carlos Fiolhais, docente da Universidade de Coimbra. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

John dos Passos nas comemorações dos 600 Anos

Cerimónia de apresentação pública do ‘Prémio John dos Passos 2019’ e do congresso ‘Vida e Obra de John dos Passos’, a ter lugar, pelas 12 horas, na sala de exposições do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente na ocasião.

Iniciativas surgem enquadradas nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Programa ‘Eco-Escolas’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11 horas, na cerimónia do hastear da bandeira verde ‘Eco-Escolas’ na Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz.

‘Madeira e Porto Santo: Juntos por Moçambique’

O Banco Alimentar, a Cáritas e a Cruz Vermelha, recebem esta sexta-feira, pelas 11 horas, a visita da secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, e os parceiros da campanha ‘Madeira e Porto Santo: Juntos por Moçambique’, onde está baseada a recolha da ajuda para o país africano fortemente afectado pelo ciclone Idai, que provocou centenas de mortos, deixou milhares de pessoas desalojadas e uma região fortemente devastada a nível de infra-estruturas.

Será uma oportunidade para avaliar o decurso da campanha e comunicar, eventualmente, alguns ajustamentos.

Forum Madeira Fashion

Inicia esta sexta-feira a 13.ª edição do Forum Madeira Fashion. Esta edição de 2019 pretende marcar os visitantes pela diferença e surpreender pela inovação, tecnologia e apresentação das maiores tendências de moda nesta Primavera/Verão.

A Praça Central do Forum Madeira transforma-se numa passerelle de moda, entre os dias 5 e 6 de Abril, onde nomes conhecidos do público portugueses desfilam as mais recentes tendências de moda.

Pelas 21 horas há ‘STARS FASHION SHOW’, com apresentação de Jani Gabriel e actuação de Carol Curry.

‘Roteiro de Animação’

SEXTA-FEIRA

XIV Encontro com o Escritor, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, pelas 11 horas. Este ano, a escritora convidada é Anabela Machado.

‘Sunset Party’, das 13h30 às 19 horas, na Quinta da Tamargueira, no Porto Santo.

A partir das 18h30, o Barreirinha Bar Café recebe mais uma edição das ‘Mitsubishi Sessions’, em parceria com a Mitsubishi Motors e a C. Santos VP. Na cabina estará Li-Polymer (Fábio Pereira), com a sua rubrica ‘Soundview’. A dupla Glitch Visual Artists, composta por Carla Alexa Nunes e Mário Lopes, serão os responsáveis pelas projecções nas fachadas do Largo do Socorro.

O Moda Funchal realiza-se na Avenida do Mar, junto ao Grand Café Penha d’ Águia, a partir das 20 horas. O evento, promovido pela New Trend Models Agency, é uma produção própria de Rúben Gomes, director do evento, que este ano se realiza sob a temática ‘Fashion Dance’ e contará com cerca de 30 manequins regionais, assim como com a participação de novos designers regionais. O acesso custa 5 euros por pessoa, totalmente consumíveis. Haverá também um jantar temático, mediante reserva, elaborado pela chefe do Grand Café.

O grupo Dolcemente da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia realiza o concerto ‘Sarau Europeu’ no Instituto do Vinho Madeira, pelas 21 horas, no âmbito dos ‘Sons da Adega’, contando com obras de diversos cancioneiros tradicionais, Dowland, Marais, Castello e Fasch. Fábio Ferro (tenor) é o artista convidado.

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

O 23 Vintage Bar, na Zona Velha, dinamiza uma festa de tributo aos Red Hot Chili Peppers, com Celso Velosa na cabina de som.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Michael C.

O clube Marginal acolhe a selecção musical de Diogo Freitas, enquanto o Jam dançará ao ritmo da festa ‘Let’s Funk’.