Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

‘Os Madeirenses no Futuro’

Fórum ‘Os Madeirenses no Futuro’, a partir das 9 horas, no Centro de Congressos da Madeira, numa organização conjunta da Secretaria Regional de Educação e do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

‘Lugares Pioneiros’

Congresso Internacional ‘Lugares Pioneiros’, a partir das 9h30, no Fórum Machico, inserido na celebração dos 600 Anos da Descoberta da Região, relembrando a importância estratégica de dois municípios - Machico e Funchal - na epopeia dos Descobrimentos e da globalização.

Inquérito “Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM”

Reunião com o grupo de deputados da Comissão Eventual de inquérito “Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM”, a ter lugar, pelas 10 horas, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Audição parlamentar com a presença de Miguel Ferreira, assistente graduado sénior de Ginecologia/Obstetrícia do SESARAM - Serviço de Saúde da Madeira.

Fórum Regional de Autarquias Participativas

A 6.ª edição do Fórum Regional de Autarquias Participativas arranca esta sexta-feira, pelas 9h30, no salão nobre dos Paços do Concelho do Funchal. A sessão de abertura contará com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

64 projectos recebem apoios do IDE

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta sexta-feira, pelas 11 horas, no Forte de São Tiago, à cerimónia de pagamentos do IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

Nesta cerimónia serão formalizados, ao abrigo dos sistemas de incentivos, apoios a 64 projectos, 58 de apoio ao funcionamento e 6 de apoio ao investimento, num valor total de 1,73 milhões de euros.

Comemorações dos 20 anos da EMIR

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 17 horas, às comemorações dos 20 anos da EMIR, evento que se realizará na sede do Serviço Regional da Protecção Civil, na Cancela.

A EMIR é, presentemente, coordenada pelo médico António Brazão, que lidera igualmente o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), que tutela aquela.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida é composta por 15 médicos e 10 enfermeiros, enquanto que o SEMER já tem 44 profissionais, incluindo os técnicos diferenciados que funcionam no âmbito do novo Sistema de Triagem e Aconselhamento Electrónico.

Apresentação das conclusões da Assembleia Geral da ACIF-CCIM

Apresentação das conclusões da Assembleia Geral Ordinária da Associação do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF-CCIM), sobre a seguinte ordem de trabalhos: apreciação e deliberação sobre o relatório da direcção e as contas do exercício de 2018, bem como sobre a proposta da direcção de aplicação dos resultados. Apresentação dos resultados terá lugar, pelas 12 horas, na sede da associação, na Rua das Aranhas 26.

Debate ‘Ser Pessoa’

Esta sexta-feira decorre, pelas 9h, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, o debate ‘Ser Pessoa’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que contará com a presença da secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

50 anos da Toyota na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 18h30, nas instalações da Toyota, no Caminho do Poço Barral, Funchal, onde participará na cerimónia que assinala os 50 anos da presença da marca na Madeira.

Sessão de cinema e debate sobre transexualidade

O Museu de História Natural do Funchal promove esta sexta-feira, pelas 18h30, em parceria com a Associação Rede Ex-Aequo, o Núcleo LGBTI Madeira e o projecto Screenings – Madeira Film Festival, a exibição do filme ‘Girl’, do realizador Lukas Dhont, que será seguida de uma conversa moderada pela jornalista Sofia Lacerda, e onde estará presente o vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da Juventude na Câmara Municipal do Funchal

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

10.º Encontro de Teatro Sénior, pelas 14 horas, na Casa do Povo de São Roque do Faial.

A partir das 18h30, o Barreirinha Bar Café (BBC) acolhe a rubrica ‘He’s lost Control’, de Nuno Freitas, que propõe sonoridades de várias latitudes, num universo denso e melancólico, percorrendo as origens da música electrónica.

Inauguração, pelas 19 horas, no Well.com, da mostra visual colectiva ‘Dedo na Ferida’, com trabalhos nas áreas do desenho, da pintura, da instalação e da colagem.

A Câmara Municipal do Funchal prossegue a segunda temporada artística do projecto ‘Música dos Museus’. O palco será desta vez o Museu A Cidade do Açúcar que acolhe, pelas 19 horas, a actuação de Flor, o alter-ego a solo de Diana Duarte.

Peça ‘Bocage’, a partir das 21 horas, no ‘Baltazar Dias’, com Rita Ribeiro, Sandra José e Mafalda Rodrigues, no âmbito do festival AMO-TEatro 2019.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘O Amante Duplo’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

Pelas 21h30, o Colégio dos Jesuítas acolhe o primeiro de uma série de concertos do núcleo ‘Madeira Free Improvisation Community’, formado pelos músicos Gábor Bolba e Jorge Garcia, membros integrantes do Laboratório Experimental de Arte Intermédia do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. Este primeiro concerto chama-se ‘A nave dos loucos’.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Michael C.