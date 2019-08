Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Iniciativa política - CDU

A CDU, realiza esta sexta-feira, uma acção de contacto com trabalhadores, pelas 11 horas, no Parque Empresarial da Cancela, junto às instalações da RAMA.

RIR entrega candidatura à AR

O partido RIR- Reagir, Incluir e Reciclar, entrega a sua candidatura à Assembleia da Republica (ALR), no Tribunal do Funchal, pelas 16h30.

5.º Encontro de Teatro das Misericórdias

O salão paroquial de Santa Cruz acolhe, pelas 14 horas, o espectáculo teatral do 5.º Encontro de Teatro das Misericórdias da Madeira.

‘Cinema no Jardim’

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove, pelas 21 horas, no auditório do Jardim de Santa Luzia, o evento ‘Cinema no Jardim’.

CHEGA apresenta o seu programa para a Saúde

O Partido CHEGA apresenta esta sexta-feira, pelas 18 horas, o programa para a Saúde, no Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal.

Iniciativa Liberal estrega lista à Assembleia da República.

O partido Iniciativa Liberal estrega esta sexta-feira, pelas 13h30, no Tribunal do Funchal, a lista de candidatos à Assembleia da República.

Iniciativa política - JPP

O JPP promove uma iniciativa política, pelas 10 horas, junto ao Hospital Nélio Mendonça.

‘Roteiro de Animação’

Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJ’s Michael Yang e Mario Rey.

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

No Barreirinha Bar Café (bbc), no largo do socorro, há DJ set com Jonathan Tavares, com os discos a começarem a rodar a partir das 18h30.

A casa da cultura de santa cruz promove o festival de cinema ‘Santacurtas’, de entrada livre, que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, sempre às 21h30. ‘o pássaro da noite’, ‘Consequência’, ‘The hood’, ‘The shape’, ‘A chave’ e ‘Veteran of the psychic wars’ são as ‘curtas’ em exibição.

A cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘dr. why madeira’, com prémios aliciantes.

Prossegue o Mega Festival de Insufláveis, nos Jardins do Lido.

Em São Vicente, nas festas do concelho, a fadista Ana Moura abre as hostilidades musicais (22h30), para depois o DJ internacional Gregor Salto assumir os destinos musicais no deck. Já Nélio Fabrício põe todos a dançar até às 6 da madrugada. para lá do palco principal há música na praça da poncha com os DJ’s Oxy e Sil.

Ladies fever no Copacabana com o DJ Luís Gonçalves. as entradas são gratuitas com oferta de três bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden há selecção musical de Rodrigo Portugal.

Decorre o arraial da Ajuda, com a abertura do evento agendada para as 18 horas. Haverá ainda muita música e as típicas barracas de ‘comes e bebes’.