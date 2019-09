Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Prémio John Dos Passos – Ensaio 2019

Esta sexta-feira, será anunciado a obra e autores vencedores do Prémio John Dos Passos – Ensaio 2019, numa cerimónia a ter lugar, pelas 12 horas, no auditório do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta de Sol. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente na ocasião.

Visita às obras do Centro de Saúde do Monte

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, visita, pelas 15 horas, as obras de reabilitação que estão a decorrer no Centro de Saúde do Monte.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta sexta-feira, pelas 10 horas, o Madeira Medical Center, no Funchal.

Esta iniciativa pretende conhecer ‘in loco’ as empresas, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

‘Hollywood em Concerto’

Para assinalar a abertura do ano lectivo escolar na Madeira, terá lugar, esta sexta-feira, pelas 21 horas, no Cais 8 da Praça do Povo, o ‘Hollywood em Concerto’. Este evento, organizado pela Secretaria Regional de Educação, através do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode (CEPAM) resulta de um estágio da Orquestra Académica do Conservatório, sob a orientação artística e pedagógica do professor e maestro Francisco Loreto, que decorreu entre 5 e 12 do corrente mês nas instalações do CEPAM.

Inauguração dos Julgados de Paz de Santa Cruz.

Esta sexta-feira, decorrerá, pelas 11 horas, a cerimónia de inauguração dos Julgados de Paz de Santa Cruz, sedeada na Loja do Munícipe do Caniço.

43º aniversário da UMAR no

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) celebras, pelas 15h30, os seus 43 anos, no Jardim Municipal do Funchal.

Iniciativa política - PSD

O PSD/Madeira realiza, esta sexta-feira, no jardim em frente à Igreja Matriz de Santana, um comício que conta com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

Antes e depois das intervenções políticas, agendadas pelas 20 horas, a animação musical estará garantida a cargo do Conjunto Musical ‘Galáxia’ e de Rúben Aguiar.

Iniciativa política - JPP

O JPP realiza, esta sexta-feira, pelas 19h45, uma conferência de imprensa junto à Câmara Municipal de Santa Cruz.

Esta atividade é inserida no dia que se realiza uma Festa Popular do Juntos pelo Povo no concelho de Santa Cruz.

Iniciativa política - PS

A PS Madeira durante a manhã e tarde, desta sexta-feira, estará em contacto com a população em Câmara de Lobos.

Iniciativa política - CDS

No âmbito da campanha para as eleições regionais de 22 de setembro, o CDS - PP Madeira dedica esta sexta-feira, ao concelho da Ponta do Sol onde irá contactar militantes, simpatizantes, populações, comerciantes e agricultores.

O líder do CDS e candidato a presidente do Governo Regional termina o dia com um jantar-comício na freguesia dos Canhas, no Restaurante ‘Trianguloso’, onde são esperados cerca de 200 apoiantes.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma iniciativa política, pelas 12 horas, junto ao Porto Do Funchal.

Iniciativa política - RIR

O RIR realiza iniciativa política, pelas 12h30, junto Campus Universitário da Universidade da Madeira.

Roteiro de Animação

Festa do Cinema Italiano, no Teatro Municipal, exibe o documentário ‘Mathera’ às 16 horas, a fita ‘Caravaggio - A Alma E O Sangue’, às 18 horas, e a película ‘Mulher e Marido’ às 21 horas.

Mini Eco Bar apresenta rubrica ‘Alfândega Cool Street’, em nova parceria espoletada com o ‘vizinho’ cocktail bar, o Dash. A selecção musical será de Nelson Caires. De referir que regressa a mostra de artes plásticas ‘Expo Toilet’ às casas de banho do Mini, desta feita em parceria com a Heineken.

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

A partir das 18h30, Barreirinha Bar Café (BBC) propõe rubrica ‘Soundview’, sob os comandos de Li-Polymer. Fábio Pereira far-se-á acompanhar pelos Glitch Visual Artists que vão transformar as fachadas do Largo do Socorro em tela para fazer arte.

Mais uma edição de ‘Friday Sunset’ no Capoeira Bar, no Caniço, com DJ Rodrigo Portugal, snacks buffet e cocktails. A partir das 19 horas.

Orquestra Académica do Conservatório da Madeira protagoniza espectáculo ‘Hollywood em Concerto’, no Cais 8, Praça do Povo, às 21 horas.

‘DJ set’ de Hernandez, a partir das 21 horas, no Pestana CR7.

‘Cinema no Jardim’ no auditório do Jardim de Santa Luzia, às 21 horas, exibe ‘Padman’.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Tributo à banda The Cure, no 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Ivanhelio.

Discoteca Jam terá ‘Funky Town’ com DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Clube Marginal acolhe DJ Mário Rey, a partir das 2h50.