Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Protocolo CMF - Rally Vinho da Madeira 2019

Esta sexta-feira, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, realiza-se a sessão de assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a organização do Rally Vinho da Madeira, com vista à organização da prova deste ano. O autarca Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

Sessão de esclarecimento sobre IFRRU 2020

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta sexta-feira, à sessão de esclarecimento sobre o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana – IFRRU 2020.

A cerimónia, que conta com a presença da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020, tem lugar pelas 11h30, no Auditório do Museu de Electricidade - Casa da Luz.

Encerramento da temporada artística do Teatro

Esta sexta-feira, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, realiza-se a sessão de encerramento da temporada artística 2018/2019 do Teatro, onde terá lugar o lançamento do livro ‘Teatro Municipal Baltazar Dias’, da autoria de Paulo Miguel Rodrigues. O autarca Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

Encontro Municipal de Juventude da Calheta

A Câmara Municipal da Calheta volta a promover esta sexta-feira, pelo quinto ano consecutivo, o Encontro Municipal de Juventude da Calheta, a partir das 14 horas, no auditório do Mudas.

‘Madeira – Uma História de Amor’

O musical, bilingue, ‘Madeira – Uma História de Amor’ regressa aos palcos, no Centro de Congressos – Casino da Madeira, esta sexta-feira, às 21 horas.

Praça do Povo acolhe ‘Encontro Desportivo’

Realiza-se esta sexta-feira, entre as 10h e as 15h30, na Praça do Povo, um ‘Encontro Desportivo’, organizado pelo Governo Regional, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira e pela Associação Garouta do Calhau, que irá reunir mais de 400 crianças e jovens.

Na abertura das actividades, agendada para as 10 horas, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Durante este ‘Encontro Desportivo’, que pretende promover a actividade física, a saúde e bem-estar, as crianças das várias instituições participantes terão a oportunidade de praticar vários desportos, como o futebol, voleibol, hóquei e karate, bem como de realizar provas de orientação, participar em jogos tradicionais e aulas de zumba e body combat.

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

O Barreirinha Bar Café apresenta, a partir das 18h30, a rubrica ‘JukeBox’, com a selecção musical de Anuska.

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Miro Freitas estará na Fnac Madeira, a partir das 19 horas, para apresentar um disco com originais, inspirado nas suas viagens e histórias de vida dos últimos cinco anos de estrada.

Mais uma edição de ‘Friday Sunsets’ no Capoeira Bar, no Caniço, com DJ, snacks buffet e cocktails. A partir das 19 horas. O DJ Phill.Me actua até à 1 hora da madrugada.

O Living Room abre as portas com uma nova cara e o evento ‘Re-Edit’, a partir das 19 horas, em formato ‘after work’ para apresentar este novo conceito e a Vilhoa - Craft Beer Dealers fará parte desta nova etapa. A música será escolhida por Ivanhelio.

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

Em formato ‘sunset’, o espaço A Baixa, na praia da Ponta do Sol, acolhe a actuação do DJ Hernandez Sousa.

O grupo humorístico 4Litro volta a levar ao palco a comédia ‘A Máquina do Tempo’, pelas 21 horas, no MUDAS, no âmbito do V Encontro Municipal de Juventude da Calheta.

O Espaço 116 promove um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ’20 mil léguas submarinas’ (1954), de Richard Fleischer.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Continua a Semana do Mar no Porto Moniz, com vários espectáculos: Stardust; Anjos (22h45); e DJs Rich e Mendes da RFM que se apresentam através do Grupo Café do Teatro, além do DJ residente do Café do Teatro, Nélio Fabrício.

Banda portuguesa de rock, UHF, dá concerto no arranque da 34.ª Semana Gastronómica de Machico, a partir das 22 horas. Antes, pelas 20 horas, há a abertura oficial do evento. Depois actuam Banda Municipal de Machico e Catarina Melim. Após os UHF toca a banda Major Cafeína.

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Sil (Sílvio Freitas). Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

A discoteca Jam promove a festa ‘Disco Summer’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. O clube Marginal abre em formato ‘Late Night’, a partir das 2h50, com o DJ e produtor madeirense Li-Polymer.