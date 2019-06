Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Mercado Quinhentista de Machico

Começa esta sexta-feira e prolonga-se até sábado a 14.ª edição do Mercado Quinhentista de Machico, com a temática: ‘O Desembarque’, assinalando-se deste modo o carácter pioneiro que Machico assumiu na ocupação da Madeira e na própria História da Expansão Portuguesa. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 16 horas, na abertura do Mercado.

Festival de Audiovisual e Cinema Escolar

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, promove o 6.º Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE), integrado no Programa Educamedia, que terá lugar esta sexta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito da ‘Semana Regional das Artes 2019’.

A edição deste ano tem como novidade ‘o padrinho’ do festival. O reconhecido actor luso-americano, que nasceu na Madeira, Dinarte De Freitas que, para esta ocasião, criou um vídeo em que, através da analogia ao clássico do cinema intitulado ‘O Padrinho’, convida todos a participarem no Madeira Curtas.

Emissão filatélica alusiva aos 600 anos

A Casa Museu Frederico de Freitas acolhe, pelas 16 horas, a sessão de lançamento da emissão filatélica dos CTT alusiva aos 600 anos da Descoberta e Povoamento da Madeira. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente na ocasião.

Apresentação de novo sistema

Sessão de apresentação do Sistema Regional de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço, que terá lugar esta sexta-feira, pelas 9h30, na sede da ACIF-CCIM.

Cimeira Cultural Atlântica Madeira – Cabo Verde

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente esta sexta-feira, pelas 10 horas, na abertura da Cimeira Cultural Atlântica Madeira – Cabo Verde, no Fórum Machico.

‘Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo’

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente, esta sexta-feira, pelas 18h30, na Câmara Municipal de São Vicente, para o evento ‘Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo’, que inclui uma exposição de oito telas e uma manifestação teatral, seguida de uma tertúlia com a presença, enquanto oradores, do ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, do presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva, do coordenador de publicações da DRC, Marcelino Castro e do historiador Emanuel Janes.

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

Arrancam as Festas da Freguesia de Santo António, no Funchal, com comidas e bebidas e muita música diária ao vivo.

‘Tardes de Esplanada’ no espaço Los Primos, na Rua da Carreira n.º 236, no Funchal. A partir das 16 horas e em parceria com a VILHOA craftbeer será promovido um serão agradável, com as escolhas musicais de Anuska.

Um concerto intimista, pelas 20h30, no Capoeira Bar, no Caniço, com covers interpretados pela voz de Cristina Barbosa.

Concerto do grupo Blue Oak Band, às 21 horas, no Ocean Lounge Restaurant & Bar, nas piscinas naturais‎ do Porto Moniz.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, promove uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua Michael C.

Na discoteca Jam estarão os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. No Marginal actua o DJ Migs. O clube Vespas estará fechado.