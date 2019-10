Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Comemorações dos 26 anos do RG3

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, pelas 10h30, nas comemorações dos 26 anos do Regimento de Guarnição nº 3, na Nazaré.

A cerimónia assinala os 26 anos passados sobre a criação do RG3, a 1 de Outubro de 1993, terminando com a inauguração, às 12h15, da exposição ‘Missão no Iraque’, que documenta fotograficamente alguns dos momentos vivenciados pelos cerca de 30 militares madeirenses durante a comissão.

28.º aniversário da Ordem dos Médicos Veterinários

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará, pelas 16 horas, nas comemorações do 28.º aniversário da Ordem dos Médicos Veterinários que têm lugar no Hotel Pestana Promenade, no Funchal. Estas celebrações coincidem com as do Dia do Médico Veterinário, pelo que estará igualmente o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid.

Inauguração do Centro Comunitário do Galeão

Esta sexta-feira, realiza-se, pelas 11 horas, a inauguração do Centro Comunitário do Galeão, no Bairro do Galeão, em São Roque. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Comemorações do 184.º dia do concelho de Câmara de Lobos

O Município de Câmara de Lobos assinala, esta sexta-feira, mais um aniversário da elevação a concelho. À semelhança dos anos antecedentes, a Câmara Municipal tem previstas diversas actividades para assinalar esta data.

A Sessão Solene do 184.º aniversário do Município de Câmara de Lobos assinalar-se-á na freguesia do Curral das Freiras, no Centro Cívico local, pelas 17 horas.

Para além da sessão solene refira-se que serão, ainda, atribuídas Medalhas de Honra e de Mérito Municipal a 13 personalidades e instituições.

Antes, pelas 9 horas, terá lugar o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, com a participação das entidades locais.

Jornadas do Médico Interno na Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura das 10.ª Jornadas do Médico Interno da Madeira, pelas 10 horas, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

‘Correr Pela Acreditar – Corrida Colorida’

Esta sexta-feira, irá decorrer a prova de atletismo ‘Correr Pela Acreditar – Corrida Colorida’, com partida pelas 19h30 junto ao Pestana Casino Park, seguindo pela Avenida do Infante, Estrada Monumental, até ao Hotel Baía Azul, e Rua Quinta Calaça, em direcção à promenade do Lido, com meta junto ao Cais do Carvão.

Iniciativa política – CDU

A CDU organizará esta sexta-feira, pelas 10h30, no Funchal, junto ao Tribunal/Palácio da Justiça, uma iniciativa da campanha eleitoral em que intervirá a cabeça-de-lista desta candidatura, Herlanda Amado.

Iniciativa política – PS

No âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais, a candidatura do PS-Madeira promove um jantar/comício com militantes e apoiantes, esta sexta-feira, pelas 20h30. A iniciativa, que marca o encerramento da campanha, terá lugar no restaurante ‘A Parreira’, no Funchal.

Iniciativa política – CDS

No âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais, a candidata do CDS-PP Madeira à Assembleia da República encerra, esta sexta-feira, a campanha oficial no Funchal.

Sara Madalena, desloca-se ao Mercado dos Lavradores, a partir das 9h30, onde irá percorrer algumas ruas do Funchal. Junto à entrada do Molhe da Pontinha, a candidata irá prestar declarações à comunicação social às 11h15

Iniciativa política – BE

O Bloco de Esquerda (BE) fará, esta sexta-feira, campanha na parte da manhã, a partir das 10 horas, em Machico.

Iniciativa política – PDR

O PDR marcou uma conferência de imprensa a ter lugar amanhã, pelas 10 horas, junto ao edifício da Segurança Social da Madeira.

Iniciativa política – RIR

O Partido RIR- REAGIR, INCLUIR E RECICLAR, irá realizar uma iniciativa política, junto ao Banco de Portugal, pelas 15 horas. Essa terá como temas: a corrupção e o encerramento da campanha.

Iniciativa política – PSD

A candidatura do PSD às Eleições Legislativas nacionais de 6 de outubro realiza, esta sexta-feira, pelas 11 horas, uma iniciativa política na Praça do Mar, no Funchal, onde serão recordados os compromissos da candidatura.