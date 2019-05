Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Celebrações do Dia da Criança

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa esta sexta-feira, pelas 9h30, nas celebrações do Dia da Criança.

Organizado pela Casa de Povo de Santa Maria Maior, esta iniciativa contará com a participação das crianças de todas as escolas daquela freguesia, que se juntarão para um dia festivo, no Estádio da Madeira, na Choupana.

Comemoração do Dia da Criança – Santo António

Pelo 10.º ano consecutivo, a Junta de Freguesia de Santo António comemora o Dia da Criança, numa celebração que junta cerca de 1500 crianças dos estabelecimentos de ensino da freguesia.

Na ocasião, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Este evento terá lugar esta sexta-feira, a partir das 10h30, no Complexo Desportivo Sport Marítimo, e contará com diversas atividades e muita animação direcionada aos mais pequenos.

15.º aniversário do Estabelecimento de Santa Teresinha

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 14h30, no 15.º aniversário do Estabelecimento de Santa Teresinha, um dos 5 estabelecimentos oficiais geridos pelo Instituto de segurança Social da Madeira, IP-RAM.

Do programa comemorativo consta a animação pelo Grupo de Cantares Casa do Povo da Ponta do Sol e um momento surpresa para utentes e funcionários, seguido de um lanche convívio.

Entrega de Equipamentos à Polícia Florestal

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, procederá à entrega de equipamentos para missões de protecção e socorro ao corpo de Polícia Florestal esta sexta-feira, às 9h30, na sede do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) – Quinta Vila Passos, Funchal.

No local, serão feitas demonstrações com os novos equipamentos.

XI Encontro Regional de EMRC

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará esta sexta-feira, pelas 10 horas, na sessão de abertura do XI Encontro Regional de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), que terá lugar no Parque Temático da Madeira (Santana).

‘Roteiro de Animação’

SEXTA-FEIRA

2.ª edição do Festival Italiano

Começa a 2.ª edição do Festival Italiano no Funchal, na Praça Almirante Reis - junto ao teleférico. Até domingo há para descobrir o melhor da gastronomia italiana, muita animação musical e actuações ao vivo. Este evento contará com a presença da Selecção Portuguesa de Pizzaiolos e de inúmeras figuras públicas.

‘Mitsubishi Sessions’

Barreirinha Bar Café recebe ‘Mitsubishi Sessions’, em parceria com a Mitsubishi Motors e a C. Santos VP, com a rubrica ‘Árvore da Música’. Fábio Pereira (Li-Polymer) é o mentor deste conceito. Para esta edição, o convidado é o DJ Bernardo Mondim, que actua a partir das 18h30.

‘A guitarra em verso’

Rebeca Oliveira protagoniza concerto ‘A guitarra em verso’, pelas 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Festival da Poncha

Primeira noite do Festival da Poncha, um evento junto à Zona Velha organizado pelo Grupo Café do Teatro na Zona Velha, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, que apresenta o concerto de Gabriel Valim, cantor e compositor de vários sucessos, incluindo o êxito ‘Piradinha’, que integrou a banda sonora da telenovela da TV Globo, ‘Amor à Vida’. A animação funcionará até às 2 horas da manhã, hora do encerramento normal dos bares ao fim-de-semana.

Festival Aqui Acolá

Segundo dia do Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol, com destaque para: ‘Contos Aqui e Acolá’, com Leda Pestana, no ‘John dos Passos’, das 11h30 às 12h15; espectáculo de dança contemporânea ‘Again(st) Certain • again(ST) even’, pela Companhia Jovem da Escola de Dança do Funchal, no ‘John dos Passos’, das 12h30 às 13 horas e das 19 horas às 19h30; concerto de Gonçalo Caboz, no Largo do Pelourinho, às 20 horas; concerto de Benjamin Clementine, na Avenida 1.º de Maio, às 21h30; concerto dos ucranianos DakhaBrakha, no Largo do Pelourinho, às 23h30; e festa pela noite dentro com DJ Mário Rey actua na Rua Augusto Teixeira.

‘Hello Summer Fest’

‘Hello Summer Fest’, no Ocean Lounge Restaurant & Bar, nas piscinas naturais‎ do Porto Moniz, com Roni de Melo e DJ.

4Litro em Machico

O grupo humorístico 4Litro vai estrear um novo espectáculo, pelas 21 horas, no Fórum Machico. Chama-se ‘Praça do Cabouco’ e é uma ‘sitcom’ que será gravada ao vivo para o YouTube. Este será o primeiro episódio desta série digital.

‘Dr. Why Madeira’

A Cantina El Mexicano, no Centromar, promove uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Novos talentos

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

Concerto de piano

Scat acolhe concerto do pianista alemão Christoph Adams que acompanhará Miguel Pires num formato mais intimista, com um repertório constituído por standards do jazz e do swing.

Som ao vivo

Música ao vivo com Carlos Sá, no Sai de Baixo Alto Astral, no Porto Novo.

‘Ladies Fever’

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua Michael C.

‘All night long’

Na discoteca Jam estarão os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. No Marginal actua o DJ Miguel Macedo. O clube Vespas estará fechado.