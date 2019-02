Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Apresentação dos novos sistemas de áudio e videoguias dos museus

Esta sexta-feira, pelas 16 horas, é apresentado, no museu A Cidade do Açúcar, os novos sistemas de áudio e videoguias que serão implementados nos museus municipais. O momento contará com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Apresentação do programa: ‘Machico 600 anos’

A Câmara Municipal de Machico apresenta, pelas 11 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho, o programa oficial e comemorativo da efeméride ‘Machico 600 Anos’.

Ireneu Barreto recebe o novo bispo do Funchal

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto, recebe, pelas 15 horas, no Palácio de São Lourenço o novo bispo da diocese do Funchal, D. Nuno Brás da Silva Martins.

Evento mensal da StartUp Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, esta sexta-feira, pelas 17 horas, no evento mensal da StartUp Madeira, que se realiza na Quinta Vigia.

Este é um evento realizado mensalmente pela Startup Madeira, para que os empreendedores possam partilhar e celebrar desafios, oportunidades, derrotas e conquistas das suas empresas e projetos.

Final do 3.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 15h30, na final do 3.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [3CRJM], que terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava, entre as 9 e as 16 horas.

Esta final contará com a participação de 252 alunos (188 do 1.º ciclo e 64 do 2.º ciclo) e 86 professores da Região e integra-se no ‘Campeonato Regional de Jogos Matemáticos’, projeto tutelado pela Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação.

‘Roteiro de Animação’

SEXTA-FEIRA

O Barreirinha Bar Café recebe, a partir das 18h30, a rubrica ‘Soundview’, uma viagem musical aos comandos do DJ e produtor madeirense Li-Polymer. A actuação será acompanhada pelas projecções visuais dos Glitch Visual Artists.

A Câmara Municipal do Funchal dá continuidade à segunda temporada artística do projecto ‘Música dos Museus’, com um concerto no Museu Henrique e Francisco Franco, pelas 19 horas, protagonizado pelo duo ‘Varejenta’, constituído por Lara Nunes e Roberto Moniz.

O projecto musical Spot The Difference toca, a partir das 20h30, no Capoeira Bar, no Caniço.

O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco, pelas 21 horas, de um concerto de tributo aos anos 70, com produção de Paulo Ferraz e direcção de banda de Ricardo Dias. A interpretação ficará a cargo dos artistas Miguel Pires, Vânia Fernandes, Fernando Almeida e Sara Rodrigues, acompanhados por uma banda composta por Ricardo Dias no baixo, Duarte Andrade no piano, João Freiches na guitarra, Rodolfo Cró na Guitarra, Luís Barreto na Bateria e o convidado Pedro Marques na guitarra portuguesa.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘Chavela’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

O 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal, propõe uma festa musicalmente animada por um tributo à banda Bon Jovi.

Integrado no apelo global lançado pelo World Poetry Movement (em Fevereiro há 928 leituras de poesia em 395 cidades de 149 países, subordinadas ao tema ‘For a World Without Walls’), o Funchal junta-se a esta iniciativa acolhendo uma sessão de leitura e mostra de poesia visual, pelas 22h30, no Well.com Bar, na Rua do Esmeraldo.

Pelas 23 horas, o Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. Há oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrem antes da 1 hora. No Garden actua o DJ Rodrigo Portugal.

SÁBADO

Segunda edição do TEDxFunchal, conferência que conta com a devida licença da marca internacional TED, no auditório do Museu de Electricidade - Casa da Luz, entre as 9 e as 18 horas. Uma panóplia de 14 personalidades vão debruçar-se sobre a temática ‘Então era Isso!’.

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, às 18 horas, concerto solidário protagonizado pela Orquestra Clássica da Madeira em prol do Lions Clube do Funchal. O evento musical insere-se no Ciclo ‘Os Concertos para Piano’, com dois convidados: o maestro Pedro Amaral e o pianista Naum Grubert.

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses celebra o 169.º aniversário: às 17 horas há desfile até ao Museu Quinta das Cruzes (primeira sede social dos Artistas Funchalenses); às 18 horas há missa na Sé solenizada e acompanhada pelo grupo instrumental e coral da Banda em homenagem a todos os executantes, sócios e simpatizantes da colectividade; às 19 horas há execução do hino da fundação e marcha de aniversário, no adro da Sé e desfile até à sede da Banda; e às 19h30 há jantar comemorativo.

A organização MQT Prod (do Mosquito Rumbero) apresenta, pelas 19 horas, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, o novo espectáculo de ‘stand-up comedy’ intitulado ‘Yo Soy Lilian’, no âmbito da digressão europeia do artista lusovenezuelano Manualerod (Manuel Alejandro Rodríguez Jardim).

O filme ‘O Cavaleiro com Arma’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

A Banda Beliche, formação nacional composta por Tiago Barroso e o Bruno Sousa, vem de Lisboa para dar concerto no Barreirinha Bar Café, a partir das 21 horas.

A Orquestra de Bandolins da Madeira celebra o seu 106.º aniversário da sua fundação, realizando um Concerto Especial no Centro de Congressos da Madeira – Casino, a partir das 21 horas, com a participação do tenor português Carlos Guilherme e ainda das vozes de Vânia Fernandes, Cláudia Sardinha e Micaela Nunes.

A banda Alternativa Moments apresenta-se em concerto no Qasbah, no Lido, pelas 22h30.

A Tasca do Bexiga, na Rua das Fontes, promove uma festa especial com a selecção musical do DJ Waga.

Café literário do Atlanticulture Center (FNC291) em Machico, acolhe concerto intimista, a partir das 22h30, com Diana Duarte (voz), Nuno Filipe (piano) e Ricardo Dias (contrabaixo).

Festa dos Compadres 2019 em Santana, com festa à noite pelas Vespas e o seu DJ Maurílio Freitas. Destaque vai para o domingo, com a realização do tradicional Julgamento dos Compadres.

A discoteca Copacabana promove a festa de aquecimento para o Carnaval. Chama-se ‘A Little Party Never Killed Nobody’ e terá o DJ Luís Gonçalves. No Garden há mais um capítulo da festa ‘Extended’ com os DJs Michael C e Nelson Caires e ainda Zé Pereira nas percussões.