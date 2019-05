Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

‘Madeira Somos Nós’

Esta sexta-feira decorre, pelas 12 horas, no Forte de São Tiago, no Funchal, uma conferência de imprensa destinada a apresentar a campanha de sensibilização para o turismo ‘Madeira Somos Nós’.

Uma campanha integrada na programação dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

9ª edição do Embarque de Anestesiologia

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à sessão de abertura da 9ª edição do Embarque na Anestesiologia, pelas 8 horas, na sala de formação nº 02, no Centro de Formação do Serviço de Saúde da Madeira.

A organização do evento destinado aos alunos de medicina e Internos de Formação Geral, está a cargo dos médicos internos da especialidade de Anestesiologia, nas várias áreas de actuação, por forma a dar a conhecer, na prática, o trabalho dos anestesiologistas e a dinâmica da especialidade.

Através desta iniciativa, o Serviço de Anestesiologia, dirigido pelo médico anestesiologista, Eugénio Mendonça, ambiciona dar a conhecer as áreas de domínio e formação específica da Anestesiologia no sentido de atrair a atenção jovens alunos de Medicina e Internos de Formação Geral para esta especialidade como uma opção para o seu futuro profissional.

Campanha PSD – Europeias 2019

Esta sexta-feira, pelas 11h30, junto às instalações dos Carreiros do Monte, na freguesia do Monte, no Funchal, decorrerá uma conferência de imprensa que, centrada na actualidade política, servirá para encerrar a campanha eleitoral do PSD. A Conferência estará a cargo da candidata social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar.

Campanha CDU – Europeias 2019

A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu realiza, pelas 15h30, na Rua Dr. Fernão Ornelas, junto à Calzedonia, uma acção de contacto com a população para abordar a importância das eleições para o Parlamento Europeu.

Campanha PDR – Europeias 2019

Esta sexta-feira, o PDR estará em campanha no Funchal. Na parte da manhã, por volta das 10 horas, estará presente em várias arteriais da Cidade do Funchal e, na parte da tarde, por volta das 15 horas, passará por várias freguesias do concelho.

Campanha BE – Europeias 2019

O Bloco de Esquerda (BE), no último dia de campanha, faz apelo ao voto no centro do Funchal, junto à entrada do mercado dos Lavradores, pelas 10 horas.

Agenda pública

O Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 10 horas, no Palácio de São Lourenço, uma delegação do 8,º Contingente Nacional / Forças Nacionais Destacadas / Operation Inherent Resolve – Iraque (8CN/FND/OIR), em audiência.

Cerimónia de pagamentos IDE

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta sexta-feira, pelas 15 horas, nos jardins da Quinta das Cruzes, à cerimónia de pagamentos de apoios aprovados e concedidos às empresas, ao abrigo dos sistemas de incentivos

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

Teatro: ‘Os Piratas na Terra de Machim’

O Fórum Machico será palco, às 10 e às 15 horas, da nova peça ‘Os Piratas na Terra de Machim’, do Teatro Experimental da Camacha. Há nova sessão no domingo, para o público em geral, às 16 horas.

‘Poncha Puxa Poncha’

Arranca o Festival Aleste 2019, com a iniciativa ‘Poncha Puxa Poncha – Concerto do Conjunto Corona’ no Largo do Socorro. A iniciativa começa às 18 horas.

Festival CineEco

Terceiro e último dia de exibição de filmes que integraram a edição de 2018 do festival CineEco Seia, com projecções, no Tecnopólo, a partir das 18h30, das películas ‘Com Vista para o Lixo’, ‘A Plasticaria’ e ‘A Arca de Anote’.

Feira do Livro do Funchal

A 45.ª edição da Feira do Livro do Funchal decorre este ano a partir desta sexta-feira e até 2 de Junho, na placa central da Avenida Arrigada. A poesia será ‘rainha’ na edição 2019, que contará com 25 livreiros e 62 autores, sobressaindo as presenças de Alice Vieira, Itamar Vieira Júnior, Afonso Cruz, Valério Romão e Irene Pimentel. O concerto de abertura será de MUTRAMA, ao passo que o de encerramento contará com Rita e Bruno Santos.

Espectáculo ‘SAFE’

O Dançando com a Diferença, em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal apresenta, em estreia absoluta, o espectáculo ‘SAFE’, que estará em cena às 21 horas de sexta-feira, com nova sessão à mesma hora no sábado.

Novos talentos na música

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

‘Dr. Why Madeira’

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Animação musical

Música ao vivo com Carlos Sá, no Sai de Baixo Alto Astral, no Porto Novo.

Buddha Jr apresenta ‘Electro Fun Funk’ no Mini Eco Bar.

DJ Nélio Fabrício dá outro ânimo à esquina mais movimentada da Zona Velha.

O 23 Vintage Bar propõe uma noite musical de tributo a Robbie Williams.

‘Masters of Rock’ no Jam, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. E há ‘Late Night’ conduzida por Nélson Caires no Marginal. As portas abrem às 2h50.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua Michael C.