Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Expo Saúde e Protecção Civil no Porto Santo

A Secretaria Regional da Saúde promove uma Expo Saúde e Protecção Civil, pela primeira vez, na ‘ilha dourada, de 9 a 23 de agosto. Numa iniciativa que conta com a colaboração directa dos diferentes organismos de Saúde e da Protecção Civil e tem como principal objectivo disponibilizar ao público visitante um espaço de exposição de alguns objectos da área da Saúde e da Protecção Civil existentes no Porto Santo.

A par da exposição, na sexta-feira irá decorrer um espaço de debate com vários profissionais de saúde e da área da protecção civil residentes no Porto Santo, alguns em exercício de funções e outros como testemunho vivo da sua experiência noutras décadas. Com esta mesa de redonda é nosso propósito contar e registar a história da Saúde da Protecção Civil no Porto Santo.

Esta actividade enquadra-se no programa oficial da Saúde no âmbito das Comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

A cerimónia de abertura da Expo Saúde e Protecção Civil, será presidida pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, pelas 15 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Festa Gastronómica de Peixe Espada Preto

O presidente do Governo Regional preside esta sexta-feira, pelas 19 horas, à abertura da Festa Gastronómica de Peixe Espada Preto, em Câmara de Lobos, organizada pela Junta de Freguesia local.

O evento decorre de até domingo (11 de Agosto) junto à baía de Câmara de Lobos e destina-se à divulgação de pratos relacionados com o peixe espada preto, estando prevista a participação de cinco restaurantes oficiais, para além dos restaurantes localizados já na zona.

O certame concilia a gastronomia com um programa de animação, com ‘shows’ de cozinha, espectáculos de danças e muita música.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta sexta-feira, pelas 17 horas, a empresa Dilectus, Residências Assistidas.

Estas visitas têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Lista do BE às Regionais

Esta sexta-feira, pelas 17 horas, o Bloco de Esquerda entregará a lista de candidatos às eleições Regionais.

Exposição de Rua da CDU

A CDU apresenta a ‘Exposição de Rua’ sobre ‘Berbicachos da Região’, pelas 10h30, no alto da Rua Fernão de Ornelas, na cidade do Funchal, onde intervirá Edgar Silva, coordenador Regional e cabeça-de-Lista da CDU nas próximas Eleições Regionais.

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

Arranca a edição de 2019 do festival Art’Camacha. Pelas 19 horas há assinatura de protocolo entre Casa do Povo da Camacha e a Federação Portuguesa de Clubes UNESCO. Logo após a sessão de abertura com as entidades oficiais, sobe ao palco, mantendo a tradição, a Banda Paroquial de São Lourenço. Às 21h45 actua o cantor Márcio Amaro, seguindo-se o concerto da banda Forgotten Roads e a selecção musical do DJ AzZ a partir da 1h30.

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Fim de tarde no BBC, no Largo do Socorro, ao som das escolhas musicais de Diogo Freitas com a sua rubrica ‘Wax On Wax Off’, a partir das 18h30.

Mais uma edição de ‘Friday Sunset’ no Capoeira Bar, no Caniço, com DJ Rodrigo Portugal, snacks buffet e cocktails. A partir das 19 horas.

Terceira noite do festival ‘Porto Santo Beach Party’, no Porto Santo Beach Club, com o concerto do cantor português Melão. Há festa pela noite dentro com os DJs Sil e Pete Kaboom.

Capela da Boa Viagem, na Zona Velha do Funchal, acolhe espectáculo do do Grupo Coral do Arco da Calheta, a partir das 19 horas. Este é mais um evento de entrada gratuita promovido pela autarquia do Funchal.

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo promove o festival de cinema SantaCurtas, de entrada livre, que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, sempre às 21h30.

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

Jorge Luz apresenta desfile de moda com a sua nova colecção da marca de pronto-a-vestir ‘Jorge Luz Accessories’, num desfile marcado para o Design Centre Nini Andrade Silva, no antigo Molhe da Pontinha, inserido na festa de Verão ‘Glamorous Summer Party’. Actuam os DJs Sérgio Soares e Djfbicaio Canha, e ainda a cantora Kaee. As portas abrem às 22 horas. Bilhete custa 10 euros.

Tributo a Duran Duran no 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

Discoteca Jam promove a festa ‘Summer Jam’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas.