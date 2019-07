Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Festa da Lapa 2019

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se esta sexta-feira, pelas 18 horas, ao Paul do Mar, por ocasião da Festa da Lapa.

Entrega de Diplomas

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny promove esta sexta-feira, pelas 16h30, no auditório Florence Nightingale daquela instituição, a cerimónia de entregar dos diplomas aos finalistas da licenciatura em Enfermagem e do curso Técnico Superior de Gerontologia e Cuidados de Longa Duração, referentes ao ano letivo 2018/2019. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na ocasião. Esta cerimónia será precedida de uma eucaristia celebrada pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, às 15 horas.

Nova imagem do Serviço de Finanças

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita o Serviço de Finanças 1, no Edifício 2000.

A visita, que tem lugar pelas 15 horas, realiza-se no âmbito da apresentação da nova imagem institucional daquele serviço.

Apresentação do Orçamento Participativo

Pelas 19h00, o vice-presidente prossegue com as sessões de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, que tem lugar Escola Secundária do Porto Moniz.

Rally Histórico 2019

Mais tarde, pelas 20h45, o governante participa na Cerimónia de Partida do Rally Histórico 2019, na sede do Clube Sports Madeira, na Avenida Arriaga.

Prémios de Mérito da APEL

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 18 horas, na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito da Associação Promotora do Ensino Livre (APEL), que terá lugar no auditório deste estabelecimento de ensino.

Serão entregues cerca de cem Prémios de Mérito aos alunos com média igual ou superior a 18 e distinguidos aproximadamente 60 estudantes que obtiveram nota 15 ou superior nos exames nacionais.

Pedro Ramos reúne-se com OMD

O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), Orlando Monteiro da Silva, e o representante da OMD na Região Autónoma da Madeira, Gil Fernandes Alves, vão ser recebidos, pelas 9h30, pelo secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Na reunião será debatida a implementação da carreira especial de medicina dentária no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Certificados da Universidade Sénior

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, esta sexta-feira, pelas 10 horas, na cerimónia de encerramento e de entrega de certificados da Universidade Sénior da Ribeira Brava, que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal daquela localidade.

Requalificação do Polo Comunitário do Ribeiro Real

Realiza-se esta sexta-feira, pelas 11 horas, a abertura do requalificado Polo Comunitário do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real.

Na ocasião, estarão presentes a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e a presidente do Conselho de Administração da IHM, EPERAM, Vânia Jesus.

‘Roteiro de Animação’

SEXTA-FEIRA

A Mostra Gastronómica de Santana decorre de sexta-feira até 26 de Julho, congregando sete restaurantes do concelho que vão dar a conhecer iguarias regionais, em particular as do município, que configuram um dos ingredientes principais deste certame. Este evento recheado de sabores e tradições terá como atractivos os concertos dos The Gift (sábado, 20 de Julho) e de Fernando Daniel (a 24 de Julho). Esta sexta-feira, dia de abertura, actuam Catarina Melim e as suas bailarinas e ainda o DJ madeirense Jay Williams.

Arranca a Festa em Honra do Santíssimo Sacramento na Paróquia do Espírito Santo, no Campo de Baixo, Porto Santo, com actuações de Carina Teixeira e Duo L&M (sexta-feira), Sónia Soares e Leo Allesandri (sábado) e Banda Filarmónica da Casa do Povo Nossa Senhora da Piedade, Grupo de Folclore do Porto Santo e João Vinagre (domingo).

Principia a XIX Mostra Regional de Banana, na Madalena do Mar, na Ponta d Sol, com muita animação.

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Arranca a edição de 2019 do festival Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, com os seguintes concertos: Ordek + Pbrezzy + Drope (18h45); Papillon (20h05); Profjam (21h20); David Fonseca (22h50); e Blaya (00h30).

Livro ‘Da Boca Para Fora: origens e histórias das palavras que usamos no dia-a-dia’, de Andreia Vale, com apresentação marcada para a Fnac Madeira, às 19 horas.

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, a partir das 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

A VegMadeira realiza a projecção do documentário ‘The End Of Meat’, do cineasta Marc Pierschel, no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, na Av. Calouste Gulbenkian n.º 9 (entrada junto à empresa SAM) e não terá qualquer custo para os espectadores estando aberta a sócios e ao público em geral.

A Associação Académica da Universidade da Madeira promove mais um Sarau de Fado de Coimbra, protagonizado pelo grupo Fatum, a partir das 21 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

No âmbito do I Encontro Nacional de Teatro Clube PT, a peça ‘Vidas Privadas’ sobe ao palco do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, às 21 horas, pela mão do Grupo de Teatro do Clube PT- Lisboa. Entrada livre condicionada à lotação do espaço.

A Banda Orquestral de Câmara de Lobos ‘Os Infantes’ realiza concerto de aniversário, pelas 21 horas, no Centro Cívico do Estreito Auditório Maestro João Victor Costa. O evento musical contará com a cantora convidada Elisa Silva.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. Paralelamente há a primeira ‘after-party’ do Summer Opening, com entradas gratuitas a todos os portadores da pulseira do festival (discoteca com horário alargado até às 5 horas). No Garden actua o DJ Michael C com a percussão de Zè Pereira.

DJ Oxy anima clube Vespas. Já o Clube Marginal abre em formato ‘late night’, às 2h50, com a selecção musical do DJ Nelson Caires.