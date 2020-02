Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira, 21 de Fevereiro

- O Juntos pelo Povo realiza uma conferência de imprensa, às 9h30h, em Gaula, junto à Igreja da Luz. Élvio Sousa será o porta-voz da iniciativa.

-O Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas reúne-se com o Secretário Regional de Economia, Rui Barreto, para abordar vários problemas relacionados com o sector do táxi na Região Autónoma da Madeira. A reunião terá lugar na Secretaria Regional de Economia, pelas 11 horas.

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura marca presença na assinatura do contrato de depósito da Associação da Levada dos Piornais, às 12 horas, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

- O Grupo Parlamentar do PSD/M visita, às 15 horas, o Consulado da Venezuela, na Rua da Fábrica, 4.

-A Universidade da Madeira inaugura às 15 horas, uma nova sala de informática que foi equipada com o Patrocínio da empresa Grupo ACIN. Localizada no piso 2 do Campus da Penteada, tem como objectivo possibilitar melhores condições de aprendizagem aos alunos do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação da Universidade da Madeira (UMa).

-A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assina, às 17 horas, protocolos de apoio a 37 Associações do concelho ou que desenvolvem acções no mesmo. A cerimónia realiza-se no Salão Nobre do Município.

- O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, em representação do Presidente do Governo Regional, participa na Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Regionais da Região Autónoma da Madeira eleitos para o triénio 2020-2022. A cerimónia está marcada para as 17h30, nas instalações da Ordem dos Médicos, no Funchal.

- A Galeria do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira inaugural, às 18h30, a exposição REPETIÇÕES - Mudanças incrementais de Martim Brion Sanches. A mostra reúne fotografia e escultura, tem curadoria do Museu e, poderá ser visitada até 10 de Maio.

- O Polo do Conservatório em Machico comemora 25 anos ao serviço da comunidade e do município com um ‘Concerto de Núcleo’, no Fórum Machico, agendado para as 19 horas.