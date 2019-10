Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Augusta Aguiar na sessão de abertura do I Fórum de Intervenção Social

No âmbito do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, que se assinala esta quinta-feira, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside, pelas 9h30, no Museu de Imprensa Madeira, à sessão de abertura do I Fórum de Intervenção Social, subordinado ao tema: ‘Modelos e Práticas Inclusivas’.

Recorde-se que a presente iniciativa é dinamizada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e insere-se no Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, 2018-2022.

Inauguração de caminho agrícola

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 18 horas, no Campanário, um novo caminho agrícola, no sítio do Chapim

Pedro Ramos acompanha vacinação contra a gripe

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita esta quinta-feira, pelas 11 horas, o Centro de Saúde do Bom Jesus, onde irá contactar com profissionais de saúde e utentes, no âmbito da campanha de vacinação contra a gripe.

Desde o passado dia 14 de outubro é possível fazer a vacina contra a gripe nos Centros de Saúde da RAM.

Assinatura de contratos - CMSC

A Câmara Municipal de Santa Cruz assina, esta quinta-feira, pelas 10 horas, no edifício sede da autarquia, os primeiros contratos de apoio ao sector agrícola do concelho.

Reunião de Câmara CMF

Esta quinta-feira, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá lugar para recolha das declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Apresentação do livro ‘São Romero dos Direitos Humanos’

Caritas apresenta livro ‘São Romero dos Direitos Humanos, lições, éticas, desafio educativo’ de Luís Aranguen Gonzalo, pelas 18h30, na Calçada do Pico.

Entrega de diplomas aos alunos da UMa

Entrega de diplomas aos alunos da primeira edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial, pelas 18h30, na reitoria da Universidade da Madeira.

‘Cultural tour’ no Funchal

A Galeria Marca de Água e o ISAL celebram protocolo de cooperação e promovem ‘Cultural tour’ no Funchal. Cerimónia terá lugar, pelas 14 horas, no Colégio dos Jesuítas.