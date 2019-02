Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Apresentação do sistema ‘STAT’

Cerimónia de apresentação do novo ‘Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico’ (STAT) a ter lugar no edifício sede do Serviço Regional de Protecção Civil, pelas 12 horas. Evento conta a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Sessão plenária da Presidência

O Governo Regional reúne-se, em plenário, pelas 15 horas, na Quinta Vigia.

Reuniões de Câmara

Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, com declarações do executivo, pelas 13 horas, Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Reunião da Câmara Municipal de Santa Cruz, pelas 9 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

4.ª reunião do projecto ‘SMILE’

Inicia esta quinta-feira a 4.ª reunião de consórcio do projecto ‘SMILE’ (SMart IsLand Energy systems), que tem como principal objectivo analisar a actividade dos primeiros 18 meses, bem como planear a actividade para o próximo período.

A sessão de abertura do evento, pelas 9 horas, na sala de conferências ‘calhau lounge’ do Hotel The Vine, no Funchal.

Apresentação da iniciativa promocional da dádiva de sangue

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM E.P.E) apresenta, pelas 18 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma iniciativa promocional da dádiva de sangue.

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional (SSMT) do SESARAM, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM), promove entre os dias 11 e 16 de Fevereiro de 2019, uma iniciativa promocional da dádiva de sangue, no sentido de juntar a comunidade, entidades e parceiros. Esta iniciativa de cariz desportista tem como principal objectivo incentivar à dádiva de sangue e angariar novos dadores de sangue e, paralelamente, dar visibilidade ao papel central e imprescindível que o dador benévolo de sangue desempenha na sociedade.

Esta temática assume particular relevância numa Região como a Madeira, isolada geograficamente do território continental, onde as reservas de componentes sanguíneos dependem exclusivamente do espírito solidário e responsável dos dadores.