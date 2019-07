Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Regime jurídico do Nadador-Salvador

Reunião do grupo de trabalho ‘Para a adaptação à RAM do regime jurídico do Nadador-Salvador’, a ter lugar, pelas 16h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos: apreciação do projecto de relatório.

Projecto ‘Frota Solidária’

No âmbito do projecto ‘Frota Solidária’ será oferecida pela Fundação Montepio uma carrinha de 9 lugares adaptada ao Centro de Acolhimento Temporário ‘Aconchego’, em Machico.

A carrinha será entregue esta quinta-feira, pelas 12 horas. O momento contará com a presença da secretaria regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta quinta-feira, pelas 9h30, no hotel Savoy Palace, no Funchal, à sessão de abertura do II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora.

Neste evento, em que estão inscritos cerca de 300 participantes, está também prevista, pelas 10 horas, uma prelecção sobre a ‘Madeira - Caminhos para uma valorização global’, cujo orador será José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro de Portugal e antigo presidente da Comissão Europeia.

Semana Gastronómica de Machico 2019

Apresentação oficial da 34.ª edição da Semana Gastronómica de Machico, evento que se realizará entre os dias, 26 de julho e 4 de agosto.

A apresentação do certame está agendada para esta quinta-feira, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Conselho de Governo

O Governo Regional reúne-se, em plenário, esta quinta-feira, pelas 15 horas. Pelas 17 horas haverá declarações à comunicação social, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de Câmara CMF – Declarações

Esta quinta-feira, pelas 17h30, nos Paços do Concelho do Funchal, haverá declarações do Executivo após a Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

‘Fado à Beira-mar’ na Ribeira Brava

As Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo integram, esta semana, uma nova iniciativa, designada por ‘Fado à beira-mar’. Uma acção que terá lugar nos dias 25, 26 e 27 de julho, sempre às 21 horas, na frente-mar da Ribeira Brava, na Baía de Câmara de Lobos e no Engenho do Porto da Cruz, respectivamente.

Além de Mara Pedro, enquanto convidada especial, participam nestes espectáculos os fadistas madeirenses Paulo Amaro, Laura Silva, Rui Fernando, Ricardo Freitas, Maria José.

Concerto de Verão do Orfeão Madeirense

Concerto do Orfeão Madeirense, pelas 19 horas, no Museu Quinta das Cruzes.

O coro apresentará vários temas do seu repertório, fazendo uma viagem musical por vários estilos proporcionando à audiência uma panóplia de sonoridades. O grupo é composto por cerca de 25 elementos e é dirigido pela professora Maria João Caires.

Tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo da Camacha

Realiza-se esta quinta-feira, pelas 19 horas, a tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo da Camacha que contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.