Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’

Reunião com o grupo de deputados da Comissão Eventual de inquérito ‘Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM’, pelas 14h30, no Hemiciclo da Assembleia legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Audição parlamentar com a presença do responsável medico para a área de Medicina Nuclear (Lisboa e Funchal) da Joaquim Chaves Saúde, Luís Oliveira.

Audiência embaixador da República Checa em Portugal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, na Quinta Vigia, pelas 12 horas, em audiência para apresentação de cumprimentos, o embaixador da República Checa em Portugal, Petr Šelepa.

Plenário do Governo Regional

Realiza-se esta quinta-feira, pelas 15 horas, na Quinta Vigia, o Conselho de Governo Regional.

Reunião semanal da CMF

Esta quinta-feira há reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal. A recolha das declarações esta prevista para as 17h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Dia da Juventude - USAM

A USAM – União dos Sindicatos da Madeira levará a efeito, esta quinta-feira, uma conferência de imprensa, no âmbito das comemorações do Dia da Juventude.

O evento ocorre, pelas 14h30, junto ao centro comercial ‘LA VIE’, na entrada do lado da Rua dos Aranhas.

‘Bem-Estar na Comunidade, Inclusão e Coesão Social’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, esta quinta-feira, na conferência ‘Bem-Estar na Comunidade, Inclusão e Coesão Social’, a ter lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, pelas 9h30. Uma iniciativa da delegação regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Barmen da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, pelas 17 horas, na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Barmen da Madeira, evento que decorrerá nas instalações da referida associação, na Rua Estados Unidos da América, loja 152-154 no Complexo Habitacional da Nazaré.

‘Ouvir a Madeira’ – CDS-PP Madeira

Realiza-se esta quinta-feira, a sétima conferência do CDS-PP Madeira, no âmbito do projecto ‘Ouvir a Madeira, um problema, uma solução - responder aos madeirenses’, referente ao ciclo de encontros temáticos coordenados pelo conselho económico e social do CDS, da responsabilidade de José Manuel Rodrigues.

O tema: ‘Comércio, inovar para crescer’ volta a contar com um painel de convidados que conhecem a realidade regional e que trabalham no sector.

A conferência inicia-se às 20 horas, no Hotel Orquídea, Rua dos Netos, 69, Funchal.

As dificuldades das mulheres no acesso ao voto em debate na UMa

‘A luta das mulheres pelo direito de voto’ é o tema da conferência promovida pelo departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira (UMa), a decorrer esta quinta-feira.

O evento terá lugar na sala do senado, do Campus da Penteada, pelas 14h30, e será proferida pela professora Zina Abreu.

A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados. Será atribuído um certificado de presença a todos os participantes.

‘Roteiro de animação’

Quinta-feira

Estreiam nos cinemas do Funchal o drama histórico ‘Kursk’, o thriller de ficção científica ‘Captive State - Cercados’, a comédia romântica ‘Destino: Casamento’, a fita de acção ‘Tripla Ameaça’ e o filme da Disney ‘Dumbo’, uma nova adaptação de carne e osso (e animação gráfica por computador) do clássico filme de animação.

O Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.

Arranca a primeira ‘Jam Session Night By Bacardí’ no SO.FAR, Music Club & Restaurant. Para ver e ouvir a partir das 23h30.