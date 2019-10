Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Encerramento do seminário ‘Inovação e Empreendedorismo em Saúde’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimónia de encerramento do seminário ‘Inovação e Empreendedorismo em Saúde’, que terá lugar, pelas 12h30, na Universidade da Madeira. Onde será oficialmente apresentado o ‘H-INNOVA – Health Innovation HUB’.

Abertura do I Madeira Outdoor Summit

Esta quinta-feira, realiza-se, pelas 9h30, na Sala Azul do Centro de Congressos Madeira, a sessão de abertura do I Madeira Outdoor Summit, uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que integra o Festival da Natureza, evento que visa promover o turismo activo e as actividades que se podem realizar, na Madeira e no Porto Santo, ao longo de todo o ano.

Entrega de material de sensibilização aos pescadores

A Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, irá esta quinta-feira, pelas 16 horas, à baía de Câmara de Lobos, para uma cerimónia de entrega de material de sensibilização aos pescadores.

Reunião de Câmara CMF

Esta quinta-feira, haverá, pelas 13h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, tempo para a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Apoios as cooperativas e associações de criadores de gado

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos assina, esta quinta-feira, vários contratos-programa com cooperativas e associações de criadores de gado da Região.

Trata-se de um apoio por parte do Governo Regional a certas actividades realizadas no decorrente ano cujo apoio não deverá exceder o montante de 20 mil euros por cada associação.

Os contratos-programa são assinados, pelas 11 horas, no auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

Workshop do projeto ‘INTERREG LuMinAves’

A SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, promove um workshop do projecto ‘INTERREG LuMinAves – Poluição luminosa e conservação nos arquipélagos da Macaronésia: Redução dos efeitos nocivos da luz artificial nas populações de aves marinhas’.

O evento decorrerá, pelas 14 horas, no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas.

Iniciativa política - BE

O Bloco de Esquerda (BE) fará campanha no Caniço a partir das 10 horas, junto da escola básica com pré-escolar, onde irá falar sobre a violência doméstica e o apoio às vítimas e aos seus filhos.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Legislativas nacionais de 6 de outubro realiza, esta quinta-feira, pelas 18h15, uma acção de campanha junto ao Centro de Saúde de Santo António, no Funchal, que conta com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

Iniciativa política - PS

A candidatura do PS às eleições legislativas nacionais pelo círculo eleitoral da Madeira promove uma acção de campanha de contacto com a população no centro do Funchal, esta quinta-feira. A iniciativa terá lugar pelas 10 horas, com início junto à Sé do Funchal, e contará com a participação do presidente do PS, Carlos César. Na ocasião, serão prestadas declarações à comunicação social.

Iniciativa política - CDU

A CDU promove esta quinta-feira, no centro do Funchal, iniciativas da campanha eleitoral para as próximas Eleições Legislativas nacionais, estando prevista uma intervenção política da cabeça-de-lista, Herlanda Amado, às 11h30, no Largo do Chafariz.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma ação de campanha eleitoral, pelas 14h30, junto ao edifício das finanças, na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Iniciativa política – RIR

O Partido RIR- REAGIR, INCLUIR E RECICLAR, irá realizar uma iniciativa política, junto ao Instituto de Emprego da Madeira, na rua da boa viagem, pelas 11 horas.

Iniciativa política - JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza, esta quinta-feira, pelas 10 horas, uma conferência de imprensa junto ao Centro de Saúde da Nazaré, no Funchal.

Iniciativa política - CDS

No âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 6 de outubro, a candidata do CDS-PP Madeira à Assembleia da República realiza esta quinta-feira, uma caravana automóvel, com partida do Estádio Municipal da Ponta do Sol, nos Canhas.

Sara Madalena, cabeça-de-lista do CDS-PP pelo círculo eleitoral da Madeira, irá prestar declarações à comunicação social às 10h15 junto ao Campo Municipal de Futebol da Ponta do Sol.

Depois, a caravana segue com o seguinte itinerário: saída dos Canhas, segue pela Ponta do Sol, Arco da Calheta, volta a atravessar a Ponta do Sol, passa pelo centro da Ribeira Brava, Campanário, Estreito de Câmara de Lobos, Câmara de Lobos, atravessa o Funchal pela via rápida, sai em Santa Cruz, atravessa Machico e termina no Caniçal - onde deverá chegar às 13 horas.