Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Funchal aborda alterações climáticas

A Câmara Municipal do Funchal acolhe esta quinta-feira, o 1.º Encontro do Conselho Local de Acompanhamento do ‘ClimAdaPT.Local’, no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC). A reunião terá lugar na sala da assembleia municipal e será dirigida pela vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente no Funchal.

Conselho de Governo

O Governo Regional reúne-se, na Quinta Vigia, pelas 15 horas, em plenário.

Intervenção florestal no Montado dos Louros

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita pelas 12 horas, a intervenção florestal que se encontra a decorrer numa área de 65,5 hectares, no Montado dos Louros, (Ribeira das Cales – Monte).

Dia Internacional do Guia Intérprete

O Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL, assinala esta quinta-feira, pelo segundo ano consecutivo, o Dia Internacional do Guia Intérprete.

Em pleno século XXI, a actividade de guia intérprete responde a distintos desafios e, neste sentido, o ISAL promove o debate sobre ‘Guias Intérpretes do século XXI – Novos desafios’, a ter lugar pelas 19 horas, no seu auditório.

O painel conta com os seguintes oradores e temas: Diná Gonçalves: ‘Guias Intérpretes século XXI – Novos Desafios’; Marla Castro: ‘Madeira Official Tourist Guides’; Élvio Camacho: ‘Índices Macroeconómicos do Turismo’; Carolina Santos: ‘Reserva Naturais das Ilhas Desertas e Selvagens’ e Luísa Rodrigues: ‘SNATTI Madeira’.

Concurso escolar ‘Ciência na Escola’

O secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 11 horas, na cerimónia de entrega de prémios, a nível regional, do concurso ‘Ciência na Escola’, que terá lugar na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Sessão de lançamento do livro de Cláudia Monteiro de Aguiar

Realiza-se esta quinta-feira, pelas 11 horas, no Museu de Electricidade ‘Casa da Luz’, a sessão de lançamento do livro ‘Financiamento Europeu para as Empresas’, da autoria da deputada ao Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar.

A sessão contará com as intervenções de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, de Jorge Veiga França, presidente da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal e de Nuno Agostinho, Presidente da AJEM - Associação dos Jovens Empresários Madeirenses.