Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Apresentação da actividade da Equipa de Apoio Psicossocial

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de apresentação da actividade da Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS), projecto integrado no Programa de Apoio Integral a Pessoas com doenças avançadas da Fundação La Caixa, pelas 12 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Esta apresentação irá contar com a presença de alguns elementos da Fundação La Caixa.

Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, preside, pelas 15 horas, a uma reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, que tem por finalidade proceder à apreciação de questões relacionadas com a atividade parlamentar.

Apresentação do Campeonato da Europa de Natação Adaptada

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta quinta-feira, pelas 17h30, na conferência de imprensa de apresentação do Campeonato da Europa de Natação Adaptada, que terá lugar no Casino Park Hotel.

Assinatura do protocolo entre Machico e GNR

Cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Machico e a Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial da Madeira, abrangendo áreas como o socorro e de protecção da natureza e do ambiente, que terá lugar esta quinta-feira, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico.

Reunião de Câmara CMF – Declarações

Esta quinta-feira, após a reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, será prestadas declarações do executivo, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Conselho de Governo

O conselho do Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, pelas 15 horas, na Quinta Vigia. Pelas 17 horas haverá declarações na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Entrega do ‘Prémio La Vie’

A administração do Centro Comercial La Vie Funchal e a Secretaria Regional de Educação levam a efeito, esta quinta-feira, pelas 16 horas, no piso 0 do referido espaço comercial, a cerimónia de entrega do ‘Prémio La Vie’, no âmbito da Festa do Desporto Escolar. Esta iniciativa contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Festival ‘Raízes do Atlântico’

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marca presença, nesta quinta-feira, pelas 21 horas, na Praça do Povo, na abertura do Festival ‘Raízes do Atlântico’. Evento que arranca com a actuação do grupo madeirense Banda D’Além e, pelas 22h30, actuação do grupo oriundo de Portugal continental ‘Ronda dos 4 Caminhos’.