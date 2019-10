Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Conselho de Governo

O XIII Governo Regional da Madeira reúne-se esta quarta-feira, em plenário, o primeiro após a tomada de posse, a partir das 10 horas, na Quinta Vigia.

Sessão solene de abertura do Ano Académico

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente esta quarta-feira, pelas 17 horas, no Colégio dos Jesuítas, no edifício da Reitoria, na sessão solene de abertura do Ano Académico 2019/2020 na Universidade da Madeira.

Tomada de Posse da Mesa da Animação Turística

A ACIF-CCIM acolhe na sua sede, à Rua dos Aranhas, pelas 16 h30, a sessão de tomada de Posse da Mesa da Animação Turística.

Exposição IQ, IP-RAM - 40 anos a Formar

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 15 horas, na abertura de uma exposição alusiva às quatro décadas da Formação Profissional na Região Autónoma da Madeira (RAM), no Madeira Shopping.

Com esta iniciativa do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM), pretende-se recordar os momentos mais marcantes destes 40 anos, bem como o contributo das medidas e políticas regionais implementadas para o incremento da qualificação da população e para o desenvolvimento das empresas da RAM.

Após a abertura oficial da exposição, precisamente 40 anos após a inauguração do Centro de Formação Profissional, a 16 de outubro de 1979, será celebrada uma missa, pelas 17 horas, na sede do IQ, IP-RAM, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Conclusão da consolidação da escarpa sobranceira à Levada dos Moinhos

Esta quarta-feira, a Câmara Municipal do Funchal, assinala, pelas 15 horas, junto à escarpa sobranceira à Levada dos Moinhos, na Rua 5 de Outubro, a conclusão da obra, que implicou a consolidação definitiva da escarpa em causa. O autarca Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Escola Francisco Franco debate ‘Segurança Alimentar’ e ‘Saúde e Bem-Estar’

A Escola Secundária Francisco Franco assinala esta quarta-feira o Dia Mundial da Alimentação com debates sobre ‘Segurança alimentar’ e ‘Saúde e bem-estar’.

O primeiro tema, agendado para as 10 horas, na sala de sessões da Escola, terá como oradores Rafaela Fernandes, inspectora máxima da Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), e Eusébio Temtem, também inspector da ARAE, que se vão debruçar sobre questões relacionadas com ‘Segurança e desperdício alimentar’.

À mesma hora, mas no Sótão da Biblioteca, o médico Daniel Neto falará aos alunos sobre ‘Saúde e Bem-estar’, temática que se insere no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento.

O debate sobre ‘segurança alimentar’ surge também para assinalar o décimo aniversário do curso de Técnico de Controlo de Qualidade Alimentar, curso de educação e formação, que já formou centenas de alunos.

Madeira assinala Dia Mundial da Alimentação Saudável com workshop

O Dia Mundial da Alimentação saudável, assinalado esta quarta-feira em todo o mundo, será comemorado na Madeira com um workshop sobre ‘Dicas para uma alimentação saudável’. A iniciativa promovida pela Delegação Regional da Liga Portuguesa contra o cancro, acontece às 16 horas, na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, a cargo dos nutricionistas da Bioforma.