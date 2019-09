Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Apresentação da 2.ª Edição do Festival Fado Funchal

Realiza-se esta quarta-feira, pelas 15 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a conferência de imprensa de apresentação da 2.ª Edição do Festival Fado Funchal. A vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, estará presente na ocasião.

Tomada de posse dos órgãos da Associação Insular de Geografia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 18h30, em Câmara de Lobos, onde decorrerá, na biblioteca municipal, a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Insular de Geografia.

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal

Decore esta quarta-feira, a partir das 9 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal.

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz

Decore esta quarta-feira, a partir das 14h30, na Sala da Assembleia Municipal de Santa Cruz, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal.

Iniciativa política - RIR

O RIR estará esta quarta-feira, na parte da manhã, na freguesia de Santo António, no Funchal, junto à rotunda do centro de saúde de Santo António, onde irá abordar a temática do “esbanjamento de dinheiros públicos”, com o cabeça-de-lista, Fernando Góis, em declarações à comunicação social pelas 12 horas. Pela tarde o candidato, irá contactar, com a população das zonas altas do Funchal.

Iniciativa política - PS

O Partido Socialista-Madeira apresenta a Comissão de Honra da Candidatura às eleições para a Assembleia da República, esta quarta-feira. O evento terá lugar pelas 18h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma acção política, pelas 14 horas, junto ao Largo dos Varadouros, no Funchal.

Iniciativa política - PDR

No âmbito das eleições legislativas nacionais, o candidato do PDR realiza esta quarta-feira, pelas 11 horas, uma conferência de imprensa no Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Espectáculo OCM

Concerto de Música de Câmara do ‘Quinteto de Sopros Solistas O.C.M.’, pelas 21h30, no Belmond Reid’s Palace.