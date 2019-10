Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Visita à Bordal

O Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, visita esta quarta-feira, a empresa Bordal – Bordados da Madeira. A visita está marcada para as 10 horas, na Loja e fábrica situada na Rua Fernão de Ornelas, e insere-se no âmbito da candidatura apresentada pela empresa aos Sistema de Incentivos à Internacionalização das Empresas da Região Autónoma da Madeira – INTERNACIONALIZAR 2020.

Jornadas do Médico Interno de Patologia Clínica

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia de abertura das VI Jornadas do Médico Interno de Patologia Clínica, marcada para as 9 horas, no Colégio dos Jesuítas, Funchal. Trata-se de uma iniciativa dos médicos internos de Patologia Clínica do SESARAM em parceria com a Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica (SPPC), que reúne no Funchal cerca de 100 jovens médicos internos de Patologia Clínica e médicos especialistas de todo o país.

Conferência dos Representantes dos Partidos

Na Assembleia Legislativa Regional, os representantes dos partidos reúnem-se a partir das 10 horas, que tem por finalidade proceder à apreciação de questões relacionadas com a atividade parlamentar.

Inauguração de exposição

A Secretária Regional do Ambiente e das Alterações climáticas inaugura, às 10h30, a exposição itinerante alusiva à prevenção de incêndios florestais. A iniciativa decorrerá na Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos, e contará com o contributo de Susana Prada.

CDU entrega abaixo-assinado

Para inverter a situação iminente do encerramento da feira do Santo da Serra, marcada para este domingo, 3 de Novembro, a CDU entrega esta manhã, na autarquia de Santa Cruz, um abaixo-assinado. A ideia é manter este espaço destinado aos feirantes que há anos fazem ali os seus negócios.

Grupo Parlamentar do PS no Porto Santo

O Grupo Parlamentar do PS, liderado pelo deputado Miguel Iglésias, estará esta manhã no Porto Santo, onde tem agendada uma conferência de Imprensa lo Largo do Pelourinho, bem no centro da cidade. A iniciativa decorre às 13 horas.

Inauguração do Mercado de Usados

A Feira de automóveis usados, organizada pela ACIF, abre as portas esta tarde com a inauguração oficial. O acto, marcado para as 18 horas, será presidido pelo novo Secretário Regional da Economia, Rui Barreto.

O mercado de Usados decorre no Madeira Tecnopolo.

Marítimo – FC Porto

A tarde desta quarta-feira é também marcada pelo jogo grande entre o Marítimo e o FC Porto no Funchal. A partida da I Liga inicia-se às 18h45 nos Barreiros e o Marítimo tem a tarefa de voltar às vitórias.