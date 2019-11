Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Discussão do Programa de Governo

A Discussão do Programa do XIII Governo Regional continua esta quarta-feira na Assembleia Regional. O debate arranca às 9 horas e termina por volta das 13 horas.

XI Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação

A Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, acolhe, a partir das 9 horas, o XI Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Dedicado ao tema ‘Comunicação, Turismo e Cultura’, o congresso pretende reunir investigadores, profissionais e estudantes de Ciências da Comunicação, constituindo-se como o maior fórum de debate, discussão e investigação nesta área em Portugal.

A sessão de abertura está marcada para as 9h, e contará com a presença do Reitor da UMa, José Carmo, do Presidente da SOPCOM, Joaquim Paulo Serra, da Presidente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, Ana Isabel Moniz, e do Presidente da Comissão Organizadora, Joaquim Pinheiro.

Fórum Económico da Madeira

O Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, participa na abertura do Fórum Económico da Madeira, às 9h45, a convite da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), na sede da ACIF, à Rua dos Aranhas, 26.

Rui Barreto realiza uma intervenção na abertura do Forúm no qual estarão presentes os Embaixadores e Representantes Diplomáticos do Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.

Programa ‘Mares Circulres’ no Porto Santo

O programa ‘Mares Circulares’ chega à Praia do Porto Santo para limpar o areal da praia dourada. Já estão inscritos mais de 100 alunos voluntários, entre alunos da Escola Prof. Doutor Francisco Freitas Branco, da Universidade Sénior do Porto Santo, colaboradores do Grupo Sousa, nesta acção de dinamização local integrada na candidatura da Ilha a reserva da Biosfera da UNESCO. A participação é aberta à população em geral e para participar basta enviar um mail para a Liga para a Proteção da Natureza através do endereço electrónico: [email protected] (indicando nome e data de nascimento). Contamos com todos os porto-santenses.

Prémio Infante D. Henrique em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebra às 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a assinatura da licença de funcionamento que autoriza e regula os termos do programa de educação não formal do Prémio Infante D. Henrique, numa cerimónia marcada pela presença do Duque de Bragança, D. Duarte Pio, fundador e Presidente de Honra deste prémio em Portugal.

O Prémio incentiva a formação ética e cívica dos jovens sendo um complemento à formação académica com benefícios para os jovens em termos de reconhecimento pelas Universidades e pelo Patronato, de entre muitos outros.

Plenário do Sindicato dos Professores da Madeira

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realiza, pelas 18 horas, um plenário sindical na sua sede, à calçada da Cabouqueira, aberto a todos os docentes.

O principal ponto da ordem de trabalhos prende-se com o Processo de Avaliação Docente e os seus Constrangimentos. Serão também analisadas outras questões, nomeadamente as medidas relativas à educação constantes do programa do Governo, apresentado segunda-feira na Assembleia Legislativa Regional, e o debate que se seguiu.