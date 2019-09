Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Apresentação do Centro de Rastreios da Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de apresentação do Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira, pelas 11 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Abertura do ano lectivo 2019/20

Realiza-se esta quarta-feira, pelas 11 horas, no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz, a cerimónia oficial de abertura do ano lectivo 2019/20, com a participação dos directores e membros dos órgãos de gestão das escolas. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na ocasião.

Rita Andrade visita Bairro das Matas

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita esta quarta-feira, pelas 15 horas, no Porto Santo, o Bairro das Matas, que pertence à Investimentos Habitacionais da Madeira, onde decorrem obras de reabilitação, que começaram na passada segunda-feira. Os trabalhos vão abranger as 12 moradias existentes e irão beneficiar as cerca de 35 pessoas que lá vivem.

Antes, pelas 12 horas, Rita Andrade reúne-se com o Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos.

Visita as obras em curso da sidraria

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos visita, pelas 12 horas, as obras em curso da sidraria em Santo António da Serra.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta quarta-feira, pelas 11 horas, a empresa Vapor Ilhas Montagens Técnicas e Industriais, na Zona Franca Industrial da Madeira.

Estas visitas têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Apresentação temporada artística do Teatro Municipal

Esta quarta-feira, realiza-se a apresentação oficial da temporada artística 2019/2020 do Teatro Municipal, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Entrega de certificados dos cursos de formação profissional

Cerimónia de entrega de certificados dos cursos de formação profissional ‘Gestão de Projectos Culturais’, ‘Elaboração de Projectos e Preparação de Candidaturas’ e ‘Gestão de Organizações e Projectos Culturais’, promovidos, este ano, no âmbito do Plano de Formação da Direcção Regional da Cultura. A cerimónia realiza-se, pelas 10 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente na ocasião.

Novo espaço de exposições do Centro Cultural John Dos Passos

Esta quarta-feira, realiza-se, pelas 17 horas, no Centro Cultural John Dos Passos – Ponta de Sol, a abertura do novo espaço de exposições temporárias do Centro Cultural John Dos Passos, com a exposição de artesanato e fotografia de artistas locais dedicada à temática dos 600 anos.

Iniciativa política - RIR

O Partido RIR, realiza, pelas 12 horas, uma iniciativa política no Largo do Município, junto à Câmara Municipal do Funchal.

Iniciativa política - CDS

O CDS dedica esta quarta-feira, ao concelho de Machico, onde irá contactar militantes, simpatizantes, populações e comerciantes.

A comitiva CDS vai andar pelo Caniçal (almoço com pescadores), desloca-se depois ao Porto da Cruz e acaba o dia em Machico, no restaurante ‘O Escondido’, onde ao princípio da noite o líder do partido e candidato a presidente do Governo Regional será recebido por duas centenas de militantes e simpatizantes.

Iniciativa política - PS

O PS Madeira, liderado por Paulo Cafôfo, tem a seguinte agenda de campanha para esta quarta-feira: de manhã, contacto com a população em Porto Moniz e em São Vicente; pela tarde, contactos com a população em Santa Cruz; e pelas 19 horas, promove as ‘Quartas com a Juventude’, na Praça da Autonomia, no Funchal.

Iniciativa política - JPP

O JPP irá realizar uma conferência de imprensa, pelas 12 horas, junto à Câmara Municipal do Porto Santo.

Iniciativa política - PSD

O PSD/Madeira realiza, nesta quarta-feira, no Parque de estacionamento do Campo de Futebol dos Juncos, em São Vicente, um comício que conta com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

Acresce referir que, antes e depois das intervenções políticas, agendadas pelas 20 horas, a animação musical estará garantida a cargo do conjunto musical ‘Galáxia’ e de Rúben Aguiar.

Iniciativa política - CDU

A CDU organiza na quarta feira, 11 de setembro, a Tribuna Pública na Campanha Eleitoral, no centro da cidade do Funchal, onde terão lugar na Rua Fernão de Ornelas, às 17h30, intervenções políticas e a participação do Coordenador e Cabeça de Lista às próximas Eleições Regionais.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma iniciativa política, pelas 12 horas, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal.