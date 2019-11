Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Reunião plenária

Às 09 horas, realiza-se a sessão plenária. A iniciativa acontece na Assembleia Legislativa da Madeira.

CMF assinala Dia Universal dos Direitos da Criança

A Praça do Município recebe, pelas 09h30, a iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que assinala o Dia Universal dos Direitos da Criança.

Augusta Aguiar em iniciativa no ‘Baltazar Dias’

Às 09h30, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside à sessão de abertura do evento comemorativo do 30º. Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, organizado pela Comissão de Protecção de Menores do Funchal, que se realiza no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Protocolo Ponto e Vírgula na Escola da Levada

Às 12h30, será assinado um protocolo entre a Escola da Levada e o Ponto e Vírgula.

Rafael Macedo entrega provas no MP

Pelas 15 horas, Rafael Macedo entrega provas no Ministério Público sobre os processos em causa.

2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia na ALM

Acontece, pelas 15 horas, uma reunião e ordem de trabalhos da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Aniversário da CPCJ Machico

Realiza-se, pelas 16 horas, na CPCJ Machico, o aniversário da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens de Machico. A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, irá estar presente na iniciativa.

30.º Aniversário da Casa Colombo no Porto Santo

Amanhã, assinala-se o 30.º Aniversário da Casa Colombo. A Câmara Municipal do Porto Santo recebe uma conferência sobre Colombo e a sua passagem pela ‘ilha dourada. A iniciativa começa às 17 horas.

PCP realiza conferência de imprensa na ALM

Às 17h30, a representação parlamentar do PCP, na Assembleia Legislativa da Madeira, leva a cabo uma conferência para apresentar uma iniciativa legislativa, na sala de imprensa.

‘IMAGE PLAY’ no ‘Baltazar Dias’

Às 19 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a primeira sessão do Festival Internacional de Vídeo Arte ‘IMAGE PLAY’, que decorre até ao dia 21 de Novembro.

Concerto de jazz no Jardim da Casa Colombo

Pelas 20 horas, realiza-se um concerto de jazz do ‘Quarteto Sofia Almeida’, no Jardim da Casa Colombo, no Porto Santo. O evento está inserido no 30.º Aniversário da Casa Colombo.