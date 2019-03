Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

D. Nuno Brás visita o Porto Santo

O Bispo do Funchal vai efectuar uma visita pastoral ao Porto Santo. A chegada a ilha dourada esta prevista paras as 10h30.

D. Nuno Brás cumpre, assim, a promessa de se deslocar à ‘ilha dourada’ para se inteirar das questões que preocupam as duas paróquias locais, Piedade e Espírito Santo.

Inquérito à Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM

Reunião com o grupo de deputados da Comissão Eventual de inquérito “Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM”, a ter lugar no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Pelas 14h30, audição parlamentar com a presença do director do Serviço de Urologia do SESARAM - Serviço de Saúde da RAM, Ferdinando Pereira;

Pelas 16 horas, audição parlamentar com a presença da directora do Serviço de Pediatria do SESARAM- Serviço de Saúde da RAM, Sidónia Nunes.

Reabilitação da Lota do Funchal

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará, pelas 12h30, nas instalações da Lota do Funchal para assinalar o início da obra de reabilitação daquela infra-estrutura.

Festival de Teatro de Rua do Funchal

Apresentação do Festival de Teatro de Rua do Funchal, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a Fundação INATEL e com o Teatro Bolo do Caco. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

2.ª edição do Madeira Startup Retreat

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta quarta-feira, à sessão de encerramento da 2.ª edição do Madeira Startup Retreat.

Organizado pela Startup Madeira, o Turismo de Portugal e a NOVA School of Business and Economics, a sessão terá lugar, pelas 14h30, no auditório do Museu da Casa da Luz.

Abertura do Mercado de Usados

Inauguração do Mercado de Usados que terá lugar esta quarta-feira, às 18 horas, no Madeira Tecnopolo, e que contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

O Mercado de Usado é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM) e que decorre até ao próximo domingo.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta quarta-feira, pelas 17 horas, a empresa AMS - Sensors Portugal, Lda, instalada no Madeira Tecnopolo.

Esta iniciativa tem como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

10.º aniversário do hotel Meliá

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 19 horas, nas comemorações do 10.º aniversário da unidade hoteleira Meliá Madeira Mare Resort Hotel & Spa, na Rua de Leichlingen, Funchal.

Projecto ‘Tardes com História’

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente, pelas 18 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, na primeira iniciativa do projecto ‘Tardes com História’, um ciclo de palestras que visa reforçar o conhecimento acerca da história da Região, numa reflexão de entrada livre e aberta à comunidade.

Esta acção surge integrada nas comemorações alusivas aos 600 Anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.