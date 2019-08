Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

CDU entrega listas de candidatura no Tribunal

A CDU procederá à entrega da lista de candidatura às próximas Eleições Regionais, pelas 10h45, no Tribunal do Funchal (no Palácio da Justiça), onde haverá lugar ainda a uma declaração política da mandatária política, Ana Salgueiro, e do cabeça-de-lista da candidatura, Edgar Silva.

Entrega de certificados do Curso: Língua, Literatura e Cultura Madeirense

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta quarta-feira, pelas 10 horas, na cerimónia de entrega de certificados aos alunos que concluíram o VII Curso Intensivo de Verão: Língua, Literatura e Cultura Madeirense, que terá lugar no Salão Nobre do Governo Regional.

Esta sétima edição do curso, que resulta de uma parceria do Governo Regional, através do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, e a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, decorreu em julho, com um total de 100 horas, divididas entre aulas de português e trabalho de campo, com a realização de visitas de estudo a núcleos museológicos, empresas e outras entidades públicas, e contou com a participação de 23 formandos (provenientes da Venezuela, Brasil, Estados Unidos e Filipinas).

Iniciativa política -PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/M realiza, pelas 10 horas, uma visita à Empresa J. Faria & Filhos, Lda, na Travessa do Tanque (junto do Madeira Shopping).

Iniciativa política - CDS

No âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 22 de setembro, o CDS-PP aborda esta quarta-feira, diversos assuntos políticos junto das populações da Madeira e Porto Santo.

Haverá declarações à comunicação social às 11 horas, na Praça do Povo, em frente ao edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.

‘Porto Santo Beach Party’

A ‘ilha dourada’ volta a acolher o ‘Porto Santo Beach Party’. São 8 dia de muita música junto ao areal que promete animar as noites de Verão dos visitantes. Esta quarta-feira, a partir das 23 horas, a animação estará a cargo de Sem Thomasson, seguindo-se uma seleção musical do DJ Nelio Fabrício. A entrada é livre.