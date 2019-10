Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Novo balcão SRAP na Calheta

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, o novo balcão da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas na Calheta.

O balcão SRAP é um espaço de atendimento presencial, multi-canal e integrado que visa centralizar num único ponto de cada concelho da Região várias valências dos serviços disponibilizados pelas suas diversas unidades orgânicas, visando maior e melhor proximidade a quem deles tenha ou pretenda recorrer.

Visita ao centro de saúde Dr. Manuel Germano Gonçalves

Miguel Albuquerque visita, pelas 12 horas, o centro de saúde do Jardim do Mar, agora designado como centro de saúde Dr. Manuel Germano Gonçalves, um ilustre médico nascido em 1921 naquela freguesia.

Festival de Marionetas e Formas Animada

Esta quarta-feira, é apresentado, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o Festival de Marionetas e Formas Animadas - MARIOFA, um coprodução da Câmara Municipal do Funchal e da Associação Nuvem Aquarela. O autarca Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Exposição ‘40 Anos a Criar’

Abertura da exposição ‘40 Anos a Criar’ de Emanuel Aguiar, pelas 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

Parceria entre a SRS e a PremiValor

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura do Acordo de Parceria Técnico Científica entre a Secretaria Regional da Saúde e a PremiValor, pelas 10 horas, na sala de conferências dessa secretaria.

Abertura do Turim Santa Maria

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 17 horas, presente na cerimónia de abertura do hotel Turim Santa Maria, que sucede ao hotel Santa Maria, na Rua João de Deus, no Funchal.

Prémios de Mérito da Escola de Machico.

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta quarta-feira, pelas 10h15, na cerimónia de atribuição de Prémios de Mérito da Escola Básica e Secundária de Machico.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Legislativas nacionais de 6 de outubro realiza, esta quarta-feira, pelas 11 horas, uma iniciativa política junto à Estátua Gonçalves Zarco, no Funchal, onde será abordada a temática dos juros da dívida.

Iniciativa política – CDU

A candidatura da CDU às próximas Eleições Legislativas Nacionais pelo Círculo Eleitoral da Madeira realiza, esta quarta-feira, uma iniciativa política para abordar as questões da mobilidade, estando previstas as declarações às 11 horas, no Largo Phelps, onde intervirá Herlanda Amado, cabeça-de-lista desta candidatura.

Iniciativa política – PDR

O PDR promove esta quarta-feira, pelas 11 horas, uma conferência de imprensa que terá lugar no Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Iniciativa política – PS

A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República promove um jantar/comício com a presença do presidente do PS, Carlos César, esta quarta-feira. Este encontro com militantes e apoiantes da candidatura terá lugar, pelas 20 horas, no Restaurante dos Amigos, na Ponta do Sol.